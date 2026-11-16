Глава Индонезии принес извинения Сингапуру и Малайзии за дым от лесных пожаров

Президент заверил руководителей соседних стран, что его страна сделала все возможное для борьбы с огнем. В тушении было задействовано свыше 71 тыс. человек. 16 пожарных погибли, многие получили травмы и ранения, было потеряно два вертолета, указано в его послании.