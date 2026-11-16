Глава Индонезии принес извинения Сингапуру и Малайзии за дым от лесных пожаров
Президент Индонезии Прабово Субианто вечером 15 ноября принес извинения за дым от природных пожаров, которые почти четыре месяца бушевали в его стране и досаждали жителям соседних Сингапура и Малайзии. Об этом сообщает сингапурское государственное информагентство Channel News Asia.
Президент заверил руководителей соседних стран, что его страна сделала все возможное для борьбы с огнем. В тушении было задействовано свыше 71 тыс. человек. 16 пожарных погибли, многие получили травмы и ранения, было потеряно два вертолета, указано в его послании.
Также господин Прабово объявил, что его правительство придерживается политики абсолютной нетерпимости к корпорациям, чьи действия привели к возгораниям. Приняты различные правоохранительные меры, включая отмену 17 концессионных соглашений и возбуждение судебных разбирательств в отношении 26 компаний. Руководству 11 из них предъявлены обвинения. «Планируется предъявить обвинения еще 23 компаниям. В общей сложности наша полиция расследует деятельность 104 компаний», — уточнил глава государства.
Также в тексте сообщается о намерении Индонезии создать специализированное ведомство для реализации различных программ и усиления мер по предотвращению природных пожаров.
Заявление президента было опубликовано после первого дня 49-го саммита лидеров АСЕАН в Маниле. Представители государств на встрече призвали членов ассоциации уделить приоритетное внимание ратификации Соглашения о Координационном центре АСЕАН по борьбе с трансграничным дымовым загрязнением, сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Филиппин Терезу Лазаро.