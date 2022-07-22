Ликвидация глобального поголодания

Турция, давно претендовавшая на роль главного посредника между РФ и Украиной, добилась первого серьезного успеха. В пятницу в Стамбуле были официально оформлены договоренности о создании коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю. В Киеве объявили, что смогут оперативно экспортировать около 20 млн тонн зерна. Своих целей достигла и Москва: в пятницу был подписан меморандум о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений». При этом едва ли не главным бенефициаром оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который теперь намерен с новыми силами взяться за примирение РФ и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (в центре) заверил других участников зерновой сделки: Россия «не будет пользоваться» тем, что порты Одессы, Черноморска и Южного теперь будут «разминированы и открыты»

Фото: Umit Bektas / Reuters Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (в центре) заверил других участников зерновой сделки: Россия «не будет пользоваться» тем, что порты Одессы, Черноморска и Южного теперь будут «разминированы и открыты»

Фото: Umit Bektas / Reuters

«Вклад в устранение угрозы голода»

Реджеп Тайип Эрдоган чувствовал себя в пятницу настоящим триумфатором. «Это был долгий и сложный путь, спасибо каждому за содействие в этой работе»,— заявил он на церемонии в стамбульском дворце Долмабахче, поблагодарив президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского за их усилия.

«То, о чем мы сегодня договариваемся, внесет вклад в устранение угрозы голода для миллиардов людей»,— заверил президент Эрдоган, назвав стамбульскую встречу исторической.

Со словами благодарности обратился к участникам переговоров и генсек ООН Антониу Гутерриш, лично посетивший церемонию: «Вы преодолели препятствия и оставили в стороне разногласия, чтобы проложить путь инициативе, которая будет служить общим интересам. Содействие благосостоянию человечества было движущей силой этих переговоров». Позднее в офисе господина Гутерриша рассказали, что генсек считает пятничную сделку самым значительным своим достижением на нынешнем посту.

Пятничная церемония ознаменовала собой завершение дипломатического марафона, проходившего в разных форматах. Еще 6 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило: Турция и Россия добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из порта Одессы. 13-го числа в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя (РФ, Украина, Турция, ООН) встреча по этому вопросу, по итогам которой было объявлено о серьезном прогрессе и стремлении подписать соглашение в ближайшую неделю.

Однако сигналы, поступавшие до последнего момента, были крайне противоречивыми. Например, еще в четверг днем заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры идут «достаточно динамично». Но в те же самые часы помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сокрушенно отметил: продвижение очень медленное, и вообще Киеву пока не удается получить «гарантии, касающиеся вывоза зерна». Вечером в офисе Антониу Гутерриша заявили, что работа переговорщиков еще не окончена. Но к пятнице все разногласия все-таки удалось устранить.

Вначале трехсторонний документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, глава Минобороны Турции Хулуси Акар и Антониу Гутерриш. А затем под аналогичным соглашением поставили подписи все те же господа Акар и Гутерриш, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Согласно договоренностям, разминирование акватории Черного моря проводиться не будет, так как это заняло бы три-четыре месяца.

Для вывоза зерна будут созданы безопасные коридоры из Одессы, а также Черноморска и Южного.

Задача обеспечения безопасности в коридорах возложена на Киев. Контроль над тремя портами также остается за украинской стороной, при этом, как пообещал Сергей Шойгу, РФ «не будет пользоваться» тем, что они будут открыты. Боевым кораблям, самолетам и беспилотникам приближаться к коридорам будет запрещено.

Контроль за соблюдением договоренностей будет возложен на четырехсторонний координационный центр, который создается в Стамбуле. «Его представители будут организовывать досмотровые мероприятия судов с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море»,— отметил Сергей Шойгу.

Технически, как заявили в Киеве, они будут готовы начать экспорт зерна из черноморских портов уже через несколько дней. «Благодаря соглашению, Украина сможет оперативно экспортировать ориентировочно 20 млн тонн зерна, которое лежит на складах»,— отметили в украинском Министерстве инфраструктуры. Высокопоставленный представитель ООН на брифинге для журналистов на условиях анонимности сказал: «Мы рассчитываем на ежемесячный экспорт 5 млн тонн». Именно столько зерна вывозилось из Одессы, Черноморска и Южного до начала «специальной военной операции».

А директор российского аналитического центра «Совэкон» (специализируется на изучении аграрных рынков) Андрей Сизов привел следующие цифры: с начала военных действий экспорт украинского зерна опустился примерно с 6 млн до 1–1,5 млн тонн в месяц.

При этом господин Сизов отмечает, что скепсис относительно имплементации соглашения остается: военные действия продолжаются, и большой вопрос, как в таких условиях будет организовано движение судов, как будут заключаться контракты и так далее. Кроме того, продолжает эксперт, в текущих напряженных условиях остается вполне вероятным и срыв договоренностей.

На фоне новостей о подписании соглашения стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на бирже в Чикаго снижалась на 4,4%, до $7,7 за бушель. По мнению Андрея Сизова, рынок, вероятно, уже отразил в текущих ценах ожидания возобновления украинского зернового экспорта. Для дальнейшего существенного снижения котировок могут потребоваться конкретные действия, которые бы говорили об активизации поставок, полагает он.

Дорогу российскому зерну

Накануне подписания соглашения и в Киеве, и в Москве давали понять, что к серьезным компромиссам не готовы — речь должна идти исключительно о взаимовыгодной сделке. Так, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал накануне на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена): «Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”) в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки». Итоговое соглашение Киев, похоже, вполне удовлетворило.

В Москве же настаивали на том, что в пакете с решением по украинскому зерну должно идти соглашение, гарантирующее отсутствие каких-либо преград на пути российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В руководстве ЕС не раз обращали внимание на то, что их санкции не касаются этих категорий товаров. «Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно»,— отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Минфин США также уточнял, что не вводил санкции в отношении сельхозпродукции и удобрений из РФ, а американское Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) публиковало генеральную лицензию на проведение операций с этими товарами.

В Москве это, однако, считали лукавством, отмечая: речь надо вести «не только о прямых санкциях, но и о так называемых косвенных». Экспортеры, например, ранее указывали на сохраняющиеся сложности с заходом судов в Россию под загрузку зерна и трудности с проведением платежей. «Есть такое понятие, как сверхизбыточная осторожность... Если происходит запрет на транcакции, на финансовые услуги, логистические услуги, запрет на заход судов в наши порты и на заход наших судов в иностранные порты, в частности Евросоюза, то это и есть физическое и реальное препятствование экспорту,— пояснил 19 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.— Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что санкции чего-то не затрагивают, но зерно поставить невозможно, в том числе за счет повышенных, совершенно необоснованных страховочных тарифов». Турецкий телеканал A Haber в пятницу со ссылкой на источники сообщил: Россия на «зерновых переговорах» «заявила, что санкции, введенные в отношении российских судов в области страхования и обслуживания, должны быть сняты».

В итоге в Стамбуле Антониу Гутерриш на встрече с Сергеем Шойгу подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН. С российской стороны документ подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Этот рассчитанный на три года меморандум, как пояснил министр Шойгу, предполагает подключение ООН к усилиям «по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки».

Стамбульские соглашения — это «акт доброй воли, который, надеемся, снизит градус политизированности зернового рынка», заявил в пятницу председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он отметил, что эскалация санкционного противостояния вредит как странам, производящим зерно, так и тем, кто в нем нуждается. В союзе надеются, что «скрытые санкции и невидимые барьеры», с которыми столкнулись российские экспортеры зерна, благодаря стамбульским договоренностям в скором времени исчезнут.

По зернышку — к миру

Комментируя пятничную сделку, все ведущие мировые игроки проявили беспрецедентное по нынешним временам единодушие. ЕС, США, Великобритания, G7, Китай — ни у кого подписанный меморандум не вызвал вопросов. Правда, представители Запада дали понять, что будут тщательно следить за соблюдением условий соглашения. Точнее, за тем, чтобы, по словам главы британского МИДа (и кандидата на пост премьер-министра страны) Лиз Трасс, «действия России соответствовали ее словам».

При этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, например, еще накануне выразил надежду на то, что соглашение по зерну — это не финал процесса, а лишь один из эпизодов на пути к миру.

«Надеемся, что соответствующие стороны сохранят динамику диалога и переговоров и создадут условия для скорейшего прекращения конфликта и скорейшего достижения мира, что отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества»,— сказал он.

Особенно часто про это в пятницу говорил президент Эрдоган. «Пять месяцев уже идет эта война. К сожалению, после первой встречи делегаций России и Украины в Стамбуле нам не удалось поставить точку. Но мы надеемся на мирное урегулирование, тут не будет проигравших»,— воззвал к участникам переговоров (и их руководителям) турецкий лидер.

Последний раунд российско-украинских переговоров по мирному урегулированию состоялся в Стамбуле в конце марта, и после этого стороны лишь обвиняли друг друга в провокациях. Так, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал: на той встрече украинские делегаты передали свой проект соглашения, в котором «четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь». Однако затем эта констатация из переговорной позиции исчезла — как убежден господин Лавров, под давлением «Вашингтона и его союзников, толкающих президента Зеленского на продолжение боевых действий». 18 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua заявил: «Переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов"».

Так что добиться успеха переговоров по широкому кругу вопросов Анкаре будет куда сложнее, чем по конкретной теме с зерном. Но отчаиваться Турция, похоже, не собирается.

«Турция с первого дня занимается миротворчеством, потому что ей невыгоден военный конфликт в этом регионе,— сказал “Ъ” профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.— Турецкие власти прилагали много усилий для организации встреч делегаций России и Украины на своей территории. Президент Эрдоган пользуется тем, что имеет хорошие отношения с обеими странами, и это, разумеется, приносит ему дивиденды».

Между тем другой турецкий политолог, Умит Назми Хазыр, увидел в действиях Анкары в том числе и финансовый интерес. «Проблема с зерном затрагивает многие страны, включая и Турцию,— сказал эксперт “Ъ”.— Она влечет за собой рост цен на продовольствие и инфляцию, и именно Турция сейчас очень страдает от высокой инфляции. Таким образом, решение проблемы полностью отвечает интересам турецкого руководства». Кроме того, как напомнил Умит Назми Хазыр, «президент Эрдоган, которому в 2023 году предстоит участвовать в выборах главы государства, хочет выглядеть глобальным игроком, и медиация российско-украинского конфликта этому как нельзя лучше способствует».

Павел Тарасенко, Кирилл Кривошеев, Анатолий Костырев