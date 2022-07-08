Бали все на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу принял участие в заседании министров иностранных дел G20. Из-за разногласий по поводу военной операции России на Украине мероприятие завершилось без совместного коммюнике и общего фото, а часть делегатов в знак протеста против приезда российского министра пропустила торжественный прием. Сергей Лавров обвинил западных коллег в «оголтелой русофобии» и нежелании обсуждать глобальные вызовы. Они предъявили ему длинный список встречных претензий.

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Фото: Willy Kurniawan/Pool, Reuters Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Willy Kurniawan/Pool, Reuters

Могло быть и хуже — это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда пытаешься обобщить итоги состоявшегося в пятницу министерского заседания G20 на Бали. Да, главы внешнеполитических ведомств ключевых развитых и развивающихся экономик впервые не смогли принять совместное заявление по наиболее острым проблемам мировой повестки. Да, встреча завершилась без традиционного общего фото, потому что несколько участников отказались позировать рядом с Сергеем Лавровым. И торжественный вечерний прием, организованный нынешним председателем G20 Индонезией, треть дипломатов по этой же причине демонстративно пропустила.

Но заседание состоялось, что в условиях нынешней конфронтации уже хорошо. На него приехали делегации из всех стран-участниц G20 и Евросоюза (он участвует в объединении как отдельная единица), что также можно считать достижением, поскольку еще весной ряд государств рассматривал вариант бойкотирования встречи, если на ней будет Сергей Лавров. Ну и наконец, мероприятие обошлось без каких-то прямых стычек, что тоже не само собой разумеется.

Но успешным совещание министров, ставшее генеральной репетицией намеченного на ноябрь саммита глав государств и правительств стран G20, конечно, не назовешь. Жесткие разногласия по поводу действий России на Украине отравили атмосферу встречи и привели к непреодолимой политизации всей ее повестки.

В рамках своего председательства Джакарта предложила уделить внимание двум ключевым темам: укреплению многостороннего сотрудничества государств и совместному реагированию на вызовы в области продовольственной и энергетической безопасности. Добиться консенсуса не удалось ни по одной из них.

Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи возложил вину за все на западные страны. Они, по его словам, подрывают Устав ООН и пагубно влияют на миропорядок. Кризис в сфере энергетической безопасности он объяснил «авантюрной, непродуманной и ошибочной политикой Запада, в том числе по форсированному внедрению "зеленой" трансформации и искусственному вмешательству в механизмы регулирования спроса и потребления». А проблемы в продовольственной сфере — западными санкциями в отношении России и нежеланием властей Украины разминировать черноморские порты, через которые ранее вывозилось зерно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20

Фото: Stefani Reynolds / Pool Photo / AP Глава МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20

Фото: Stefani Reynolds / Pool Photo / AP

По его словам, западные дипломаты воспользовались встречей на Бали для демонстрации «оголтелой русофобии», вместо того чтобы обсуждать традиционные для G20 темы, такие как регулирование вопросов мировой экономики и устойчивое развитие.

«Как только они (министры из западных стран.— “Ъ”) брали слово, практически сразу сбивались на оголтелую критику Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине — "агрессоры, захватчики, оккупанты". Многое сегодня услышали»,— заявил Сергей Лавров, уточнив, что Россию призывали прекратить «специальную военную операцию» на Украине и достичь мирного урегулирования.

Российская сторона же считает, как следовало из его дальнейших пояснений, что это Запад убеждает Украину продолжать воевать и не вступать в мирные переговоры с РФ.

Журналисты, конечно, спросили у российского министра, что он думает о нежелании западных коллег общаться и даже просто фотографироваться с ним. «Я никого не приглашал фотографироваться. Я вообще никого никуда не приглашал»,— ответил Сергей Лавров. Он напомнил, что на встречу министров иностранных дел G20 его пригласила Индонезия «ровно так же, как и президента РФ Владимира Путина на ноябрьский саммит этого формата». «В четверг (вечером.— “Ъ”) индонезийская сторона организовала приветственный прием с концертом. Западные коллеги туда не пришли. Это их желание, понимание протокола, вежливости и правил этики»,— продолжил глава МИД РФ. При этом он подчеркнул, что, когда в пятницу утром началось заседание, все были в зале. По его словам, «никого не бойкотировали», и сам он тоже «слушал».

Западные коллеги Сергея Лаврова рисуют несколько иную картину. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала журналистам, что российский министр покинул первую сессию заседания, не выслушав и половины своих коллег, в том числе ее, и вообще не появился на второй сессии, пропустив, в частности, выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и специального гостя заседания — украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (он говорил по видеосвязи).

«Это показывает, что он (Сергей Лавров.— “Ъ”) не заинтересован в международном сотрудничестве и диалоге с партнерами по "двадцатке",— заявила она.— Тот факт, что министр иностранных дел России провел большую часть переговоров не в помещении (где проходили сессии G20), а за его пределами, подчеркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору». Глава МИД Евросоюза Жозеп Боррель в свою очередь назвал поведение Сергея Лаврова «неуважительным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Stefani Reynolds / Pool Photo / AP Встреча министров иностранных дел G20 (на экране — глава МИД Индонезии Ретно Марсуди) Фото: Willy Kurniawan / Pool Photo / AP Следующая фотография 1 / 3 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Stefani Reynolds / Pool Photo / AP Встреча министров иностранных дел G20 (на экране — глава МИД Индонезии Ретно Марсуди) Фото: Willy Kurniawan / Pool Photo / AP

Если бы российский министр остался на сессиях, он бы услышал, как Анналена Бербок называет российскую операцию «агрессией» и призывает власти РФ «прекратить бомбардировки Украины», как Энтони Блинкен обвиняет Россию в захвате украинских территорий и краже зерна, а Дмитрий Кулеба заявляет об ответственности Москвы за рекордно высокие цены на углеводороды. В МИД РФ впоследствии пояснили, что министр никого не бойкотировал, а выслушав первых выступающих, переместился в соседнее помещение, где у него прошли двусторонние переговоры с коллегами из Аргентины, Бразилии и Индии. На второй сессии же он изначально присутствовать не планировал. По мнению делегации РФ, западные участники стали форсировать тему «бойкота» со стороны Сергея Лаврова, потому что им самим не удалось добиться его изоляции на заседании: представители незападных государств к обструкции российского коллеги подключаться не захотели.

Как бы то ни было, на выступлении главы МИДа председательствующей в G20 Индонезии Ретно Марсуди присутствовали все. Свое обращение она начала с констатации того, что встреча на Бали происходит «во время серьезных вызовов». «Мир еще не оправился от пандемии. Но мы уже столкнулись с другим кризисом — войной на Украине»,— заявила она, отметив, что ее последствия ощущаются во всем мире и во всех сферах, включая прежде всего гуманитарную. Ретно Марсуди призвала «закончить войну как можно скорее» и «не на поле боя, а за столом переговоров».

Елена Черненко