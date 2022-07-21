Петру Яну заменили чемпионский бой

Следующим соперником одного из самых известных российских бойцов в смешанных единоборствах (MMA) Петра Яна будет очень яркий и очень талантливый американец Шон О`Мэлли. С ним Ян, который недавно владел титулом чемпиона UFC, главного в MMA промоушена, в легчайшем весе (до 61 кг) и потерял его в противостоянии с соотечественником О`Мэлли Алджамейном Стерлингом, встретится в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы сохранить за собой первую строчку в рейтинге UFC и возможность в скором времени вновь сразиться за чемпионский пояс, Петру Яну (на фото) требуется одолеть Шона О`Мэлли

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Чтобы сохранить за собой первую строчку в рейтинге UFC и возможность в скором времени вновь сразиться за чемпионский пояс, Петру Яну (на фото) требуется одолеть Шона О`Мэлли

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

О том, что 22 октября в Абу-Даби состоится бой между Петром Яном и Шоном О`Мэлли, сообщил ESPN. Он включен в программу того же турнира, в рамках которого пройдет, может быть, важнейший для России поединок года в смешанных единоборствах. В нем за вакантный чемпионский пояс UFC в легком весе (до 70 кг) будут драться россиянин Ислам Махачев и бразилец Шарлис Оливейра.

Между тем и матч Петра Яна с Шоном О`Мэлли — чрезвычайно примечательное для MMA событие. Ян — очень известный боец. Летом 2020 года он стал вторым после выдающегося Хабиба Нурмагомедова, выступавшего в той же категории, что и Махачев, отечественным спортсменом, которому удалось завоевать чемпионское звание UFC. Оно досталось Яну, заработавшему репутацию одного из лучших «ударников» в смешанных единоборствах, после победы над бразильским ветераном Жозе Алду.

Предполагалось, что Петр Ян может владеть титулом довольно долго. Однако он расстался с ним весной 2021 года, встретившись с американцем Алджамейном Стерлингом. Котировавшийся выше Ян фактически доминировал в октагоне, но проиграл бой из-за дурацкой ошибки в четвертом раунде — запрещенного удара коленом в голову.

Весной уже этого года после нескольких переносов был устроен повторный поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом, который получился скандальным. В новом матче Ян в концовке имел подавляющее преимущество, а первые раунды были более или менее равными. Между тем по итогам боя два судьи из трех отдали победу с минимальным — 48:47 — перевесом Алджамейну Стерлингу, третий с таким же счетом — Петру Яну. Вердикт посчитали несправедливым не только представители Яна, но и целый ряд бойцов UFC, а главное, руководитель промоушена Дейна Уайт. Редкий случай, но, комментируя судейство поединка, он позволил себе назвать его «провальным».

Эксперты MMA полагали, что, учитывая контекст, наиболее вероятным развитием событий будет третий матч между Яном и Стерлингом.

Однако UFC назначил оппонентом чемпиона не россиянина, а еще одного американца — Тиджея Диллашоу. Как утверждает ESPN, этот бой тоже, скорее всего, будет встроен в программу октябрьского шоу в Абу-Даби.

Петру Яну, который по-прежнему находится в рейтинге UFC в своей категории на верхней строчке, то есть сразу вслед за чемпионской, и может в любой момент оказаться участником титульного боя, придется, чтобы сохранить статус, одолеть Шона О`Мэлли. Это весьма яркий персонаж. Различные ресурсы неизменно включают О`Мэлли, которому 27 лет (он на два года моложе Яна), в список самых многообещающих бойцов. Он действительно почти всегда дерется эффектно и эффективно. О`Мэлли удивляет и энергетикой, и легкостью, с которой проводит сложные приемы. В UFC у него семь побед, а послужной список слегка подпортили два поединка. В 2020 году О`Мэлли нарвался на нокаут от Марлона Веры, а три недели назад, убедительно выиграв после осечки у трех противников — Томаса Алмейды, Криса Моутиньо и Раулиана Пайвы, случайно ткнул пальцем в глаз Педро Муньосу. Из-за травмы Муньоса бой пришлось во втором раунде останавливать и признавать несостоявшимся.

Шон О`Мэлли не скрывал радости, когда узнал, что пересечется с Петром Яном, который, по его мнению, «мог бы считаться настоящим чемпионом». Американец сказал, что испытывает в преддверии матча «восторг» и «прилив мотивации», дав понять, что уверен: благодаря успеху в бою с таким соперником он продвинется гораздо ближе к титулу.

Между тем ESPN порекомендовал тем, кто болеет за Шона О`Мэлли, быть осторожнее с прогнозами, не исключив, что американец будет испытывать серьезный дискомфорт в октагоне. Дело в том, что, побеждая бойцов с отличным борцовским бэкграундом, он никогда еще на сталкивался с соперником, у которого был бы такой высокий уровень бокса, как у Яна.

Алексей Доспехов