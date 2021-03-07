Петр Ян разбил титул об колено

Россиянин Петр Ян потерял завоеванный в прошлом году титул чемпиона мира UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в категории до 61 кг при скандальных обстоятельствах. Выигрывая бой у американца Алджамейна Стерлинга, Ян в четвертом раунде нанес стоящему на коленях Стерлингу сильный удар в голову, запрещенный правилами, и заработал дисквалификацию. Впрочем, американский боец, кажется, совсем не против того, чтобы провести реванш.

Развязка состоявшегося в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе боя получилась очень неординарной, очень странной. Это был тот случай, когда один из соперников угробил свои шансы сам, без посторонней помощи.

Петр Ян стал вторым в истории российских смешанных единоборств чемпионом UFC после Хабиба Нурмагомедова, когда летом 2020 года уничтожил бразильского ветерана Жозе Алду. Находящийся на пике, уверенно выигрывающий поединки Алджамейн Стерлинг, однако, как и предполагалось, смотрелся соперником даже крепче Алду, несмотря на более скромный бэкграунд.

Но к моменту остановки боя Ян самое сложное в нем, несомненно, проскочил.

Сложности были в его начале. Стерлинг сразу показал, что умеет драться в стойке и что его арсенал чрезвычайно богат — может неплохо попасть и рукой, и ногой. Ян, правда, в одной из контратак достал претендента левой, потряс и отправил на настил, но некоторое время американец все равно оставался довольно активным.

А вот в третьем раунде проблемы настигли уже его. Похоже, пытавшегося работать против быстрого Яна не в своем ритме Стерлинга все-таки накрыла усталость. Теперь преимущество было у россиянина, набиравшего баллы и попаданиями в стойке, и тейкдаунами, то есть переводами в партер. После трех раундов он вел на двух судейских картах с минимальным перевесом — 29:28, еще на одной уступал точно с таким же счетом. Надо было лишь укрепить задел за два оставшихся. И Ян вроде бы уверенно двигался к реализации задачи.

В четвертом раунде Стерлинг выглядел уже до предела измочаленным, «выживавшим», хотя и продолжал «огрызаться». В какой-то момент после очередной попытки захваты со стороны Яна он встал, обороняясь, на колени.

А американские комментаторы боя через секунду изумлялись, оценивая следующее действие Яна: он просто врезал по голове Стерлинга коленом.

Людям, долго освещавшим MMA, было совершенно очевидно, что такой удар — по сидящему противнику — входит в не такой уж длинный список запрещенных, что существует в UFC.

В общем, Алджамейн Стерлинг оказался в нокауте, врач, осмотрев бойца, заключил, что поединок для него завершен, а рефери Марк Смит вынес довольно предсказуемый вердикт: удар коленом от Петра Яна была не случайным, а намеренным. А это — дисквалификация, поражение.

Впрочем, кажется, оно не означало окончание противостояния Яна и Стерлинга. Вскоре после боя противники уже обменивались сообщениями в Twitter. Петр Ян писал о совершенной «большой ошибке», за которую «заплатил», а Алджамейн Стерлинг — о том, что это был «не тот способ, которым хотелось добиться победы». «Мы сделаем это снова!» — добавил американец.

А красноречивее всего отношение к своему успеху Алджамейн Стерлинг выразил на церемонии награждения. Он снял чемпионский пояс и позволил ему упасть, дав понять, что не придает своему странному триумфу особенной ценности. А вскоре глава UFC Дэйна Уайт заявил о намерении провести матч-реванш. «Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем»,— сказал ТАСС господин Уайт.

Алексей Доспехов