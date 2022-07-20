Хамзату Чимаеву дали ветерана

В сентябре в смешанных единоборствах (MMA) состоится очень интересный бой, имеющий непосредственное отношение к России. Родившийся в Чечне, но представляющий Швецию полусредневес Хамзат Чимаев, один из ярчайших феноменов жанра, встретится в нем со знаменитым американским ветераном Нейтом Диасом. На кону в поединке для стремительно взлетевшего в верхнюю часть рейтинга Чимаева, возможно, стоит участие в ближайшее время в чемпионском матче UFC, главного в MMA промоушена.

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Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Хамзат Чимаев

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

О том, что достигнута договоренность о проведении 10 сентября боя в полусреднем весе (до 77 кг) между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диасом, ESPN сообщил один из руководителей UFC Хантер Кэмпбелл. Предположительное место проведения поединка — арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

Речь идет о чрезвычайно любопытном событии. Оно сталкивает лбами двух неординарных бойцов с очень разным бэкграундом. Ветеран Нейт Диас, которому уже 37, много лет входил в число ярчайших звезд смешанных единоборств.

В своей долгой карьере он дрался с огромным количеством выдающихся оппонентов и многих из них одолел, однажды справившись, например, с ирландцем Конором Макгрегором, когда-то считавшимся королем MMA.

В послужном списке Диаса множество призов, бонусов за эффектные выступления, и он до сих пор входит в шорт-лист наиболее популярных спортсменов, имеющих контракт с UFC, невзирая на то, что с возрастом его результаты пошли на спад. В двух предыдущих боях — с Хорхе Масвидалем и Леоном Эдвардсом — Диас потерпел поражения.

Биография Хамзата Чимаева еще интереснее. Его называют едва ли не главным современным феноменом MMA. Чимаев родился в Чечне, а в 18 лет переехал в Швецию, где продолжил успешно соревноваться в турнирах по вольной борьбе. Смешанными единоборствами он занялся лишь в 23 года, но совершил невероятный прорыв.

В послужном списке Чимаева, который, сохранив классные борцовские навыки, быстро смог добавить к ним качественную работу в стойке,— 11 побед без единой осечки. Пять из них он одержал уже в UFC.

Причем лишь в двух случаях оппонентам Хамзата Чимаева удалось продержаться больше одного раунда, а до окончания матча дотянул лишь матерый бразилец Гилберт Бернс, противостоявший 27-летнему Чимаеву в апреле нынешнего года.

У американских экспертов мало сомнений в том, что у Чимаева в случае выигрыша в бою с Нейтом Диасом неплохие шансы получить в ближайшем будущем право биться в матче за титул чемпиона мира, которым владеет американец Камару Усман. В рейтинге лучших полусредневесов UFC Чимаев располагается на третьей строчке, а его поединки всегда пользуются колоссальным спросом у аудитории.

Алексей Доспехов