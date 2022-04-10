Петру Яну испортили стойку

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Россиянин Петр Ян не смог вернуть себе титул чемпиона UFC, главного в смешанных единоборствах промоушена, в легчайшем весе (до 61 кг). В матче-реванше против Алджамейна Стерлинга Ян, год назад уступивший американцу из-за заработанной на ровном месте дисквалификации, проиграл раздельным решением судей. Оно показалось несправедливым очень многим экспертам и даже главе UFC Дейне Уайту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Два удачных раунда, в которых Алджамейн Стерлинг терзал Петра Яна в партере, принесли американцу неожиданную победу в поединке с россиянином Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Бой между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Два удачных раунда, в которых Алджамейн Стерлинг терзал Петра Яна в партере, принесли американцу неожиданную победу в поединке с россиянином Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Бой между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом Фото: Reuters

Бой в рамках крупного турнира UFC в городе Джексонвилл во Флориде стал продолжением точно вошедшего в число самых любопытных, самых неординарных в истории промоушена противостояний. Оно по идее должно было укрепить репутацию Петра Яна как одного из самых заслуженных чемпионов, но в итоге неожиданно лишило его титула, заработанного летом 2020 года победой над бразильским ветераном Жозе Алду.

Первым актом противостояния стал поединок прошлой весной. В нем Ян, считавшийся фаворитом и уже фактически доминировавший в октагоне, проиграл, расставшись со званием, из-за дурацкой ошибки в четвертом раунде — запрещенного удара коленом в голову Стерлингу. Акт второй состоялся после длившейся несколько месяцев ожесточенной перестрелки оскорблениями двух бойцов и начался на фоне, кажется, уже сформировавшегося в мире смешанных единоборств твердого убеждения в том, что реванш-то россиянин американцу не отдаст: слишком высока разница в классе. А стартовый раунд мнение вроде бы только подтверждал.

Контуры будущего успеха Петра Яна в нем вроде бы обозначились четче некуда. Он уверенно держался в стойке, а практически все выпады Алджамейна Стерлинга попадали в «молоко».

И перспектив хотя бы попробовать провести тейкдаун, перевод в партер, у него не было, хотя именно тейкдауны рассматривались в качестве его единственного реального шанса чем-то компенсировать всегда классную боксерскую работу от Яна.

Но все оказалось не так просто. Во втором раунде только что пугливый и незадачливый Стерлинг перевод в партер провел. И там на настиле действовал чрезвычайно грамотно — не рисковал, стараясь все закончить как можно быстрее, а плотно контролировал Яна, поддушивая его, причиняя боль и заставляя тратить тонны энергии на защиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алджамейн Стерлинг Фото: Reuters Петр Ян Фото: Reuters Бой между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Алджамейн Стерлинг Фото: Reuters Петр Ян Фото: Reuters Бой между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом Фото: Reuters

В следующем раунде все повторилось. Алджамейн Стерлинг, свалив Петра Яна, снова крепко сжимал его в объятиях и подбирался все ближе и ближе своим захватом к шее оппонента. А оппонент снова оборонялся вплоть до гонга.

И можно было подумать, что Яну уже ни за что не вернуться в игру,— чересчур велик урон. Но он вернулся и обрушил на Стерлинга град ударов. И теперь уже американец, переваривая их, кое-как выживал и выворачивался из грозивших смертельной опасностью ситуаций.

А вырулило все к скандалу. По итогам боя два судьи из трех подарили победу с минимальным — 48:47 — перевесом Алджамейну Стерлингу, третий с таким же счетом — Петру Яну, который упустил смотревшуюся верной возможность получить титул обратно. А Ян, услышав вердикт, произнес в микрофон фразу, в которой громче всего прозвучало слово «обокрали», имея в виду, естественно, что, какими бы скверными для него ни были второй и третий раунды, три остальных он ведь выиграл, а следовательно, выиграл и бой. И с ним были солидарны многие известные бойцы, наблюдавшие за поединком,— Доминик Крус, Энтони Смит.

А важнее всего, что солидарен с ним был сам глава UFC Дейна Уайт. Редкий случай, но комментируя бой, он позволил себе назвать качество его судейства «провальным», что, разумеется, намекает на то, что совсем далеко от титула Яна поражение не отбросило, но все-таки и не означает, будто в ближайшее время промоушен устроит для него третий матч со Стерлингом.

Его придется ждать.

Алексей Доспехов