Канада пригрела «Газпром»

Канада до конца 2024 года освободила все оборудование «Газпрома» от действия санкций, введенных против компании после начала военных действий на Украине. По данным “Ъ”, страна предоставила Siemens Energy временную лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки газоперекачивающего оборудования для «Северного потока». Первая готовая машина еще находится в Канаде и будет отправлена в Россию через Германию 15 июля. Еще два агрегата могут отправиться в Канаду на ремонт в ближайшее время. Однако сам «Газпром» заявляет, что не уверен в том, что получит турбины и, соответственно, сможет полностью восстановить прокачку по «Северному потоку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Канада выдала Siemens Energy лицензию, позволяющую до 31 декабря 2024 года производить ремонт, сервис и транспортировку оборудования для «Газпрома» на территории страны, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Тем самым Оттава полностью решила проблему с последующим ремонтом оборудования для компрессорной станции «Портовая», используемой для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. За это время на площадке разрешено отремонтировать пять машин. В частности, две ГТА с компрессорной станции «Портовая» в ближайшее время отправятся на ремонт.

Испытания газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции «Портовая», который сейчас находится в Монреале, завершены, оборудование будет отправлено из Канады 15 июля, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

Транспортировка агрегата через Германию займет до 14 дней. Если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в начале августа.

При этом один из собеседников “Ъ” отмечает, что выдача лицензии не означает, что Канада или немецкая сторона не отзовут лицензию в любой момент.

В Siemens Energy отказались комментировать дату поставки и другие детали. В «Газпроме» же заявили, что не располагают ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады турбину для «Северного потока». Соответственно, в компании считают, что «не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации» с обеспечением безопасной работы компрессорной станции «Портовая», которая «является критически важным объектом» для «Северного потока».

Газовые турбины Siemens Energy SGT-А65, установленные на компрессорной станции «Портовая», произведены на базе авиационных двигателей Rolls-Royce, что сужает число площадок, пригодных для их ремонта. У Siemens Energy единственный такой цех расположен в Канаде на площадке Industrial Turbine Company Limited (ITCL) в Монреале. «Газпром» 16 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» в Германию до 40% от пропускной способности, сославшись на проблемы с техническим обслуживанием газовых турбин на «Портовой». Сейчас газопровод полностью остановлен на плановый ремонт до 21 июля.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 8 июля заявил, что Оттава выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока» в Германию. Решение об ослаблении санкций было принято из-за того, что экономика Германии столкнется со «значительными трудностями» в случае нехватки газа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал исключение для «Газпрома» «абсолютно неприемлемым».

По мнению независимого эксперта Александра Собко, ситуация с турбинами для «Северного потока» и, соответственно, объемом прокачки по нему уже вышла за рамки технических вопросов и экономических отношений и касается политических отношений, поэтому «варианты развития событий возможны самые разнообразные».

Вице-премьер Германии Роберт Хабек в июне публично сомневался в технических причинах снижения поставок по «Северному потоку», считая вопрос вокруг турбины только предлогом для действий «Газпрома». Сейчас страны ЕС пытаются активно запасать газ в хранилищах, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России в течение зимы.

«В теории, если "Газпром" захочет повременить с увеличением объемов экспорта, для этого всегда можно найти вполне разумные объяснения. Например, необходимость дополнительной проверки турбин после ремонтных работ в недружественной стране,— считает господин Собко.— В любом случае только после возврата газоперекачивающих агрегатов мы окончательно поймем, стала ли эта история поводом или причиной для уменьшения объемов российского экспорта. Пока же мяч на стороне Канады и Германии».

Алексей Гривач из ФНЭБ, в свою очередь, считает, что предоставление Канадой временной лицензии «не может устроить "Газпром" как покупателя оборудования». По его мнению, «Siemens должен предоставить гарантии, что оборудование будет получать необходимую техническую поддержку в течение всего срока службы, а не до тех пор, пока это будет угодно правительству Канады, США или Германии».

Татьяна Дятел