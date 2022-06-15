«Северный поток» пересыхает

«Газпром» продолжил сокращать поставки газа в Европу по «Северному потоку»: с 16 июня они упадут еще на треть — до 67 млн кубометров в сутки. Компания объясняет это необходимостью ремонта газоперекачивающих агрегатов иностранного производства, который их поставщик — немецкая Siemens — не может своевременно обеспечить. Власти Германии связывают поведение «Газпрома» с политическими, а не технологическими причинами. Поток газа «Газпрома» в Европу в июне уже обвалился почти вдвое по сравнению с 2021 годом, и компания может побить антирекорд по объемам экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Газпром» 15 июня объявил о втором за два дня сокращении поставок в Европу по газопроводу «Северный поток». На этот раз поставки будут снижены с 1:30 мск 16 июня на треть — до 67 млн кубометров в сутки. Причина — окончание срока межремонтной отработки одного из трех оставшихся исправных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорной станции «Портовая», которая подает газ в газопровод длиной 1,2 тыс. км из Выборга до Грайфсвальда в Германии по дну Балтийского моря. Днем ранее «Газпром» сообщил, что из шести установленных на «Портовой» основных агрегатов производства британской Rolls-Royce на 50 МВт каждый исправны только три, из-за чего прокачка по «Северному потоку» будет сокращена с проектных 167 млн кубометров до 100 млн кубометров (см. “Ъ” от 15 июня).

Поставщик агрегатов — немецкая Siemens Energy, которая по условиям контрактов должна осуществлять их обслуживание. Однако, как сообщила компания 15 июня, ремонт производится на единственном предприятии в Монреале, а поскольку Канада ввела санкции против «Газпрома», один из уже отремонтированных ГПА задержан и не может быть доставлен заказчику. Также неясно, как в будущем будет осуществляться ремонт этих ГПА: если проблему не решить, это грозит полной остановкой газопровода, который сейчас является основным маршрутом поставок российского газа в ЕС.

При этом, по словам собеседников “Ъ”, ресурс трех агрегатов на «Портовой» можно продлить еще примерно на 5 тыс. часов (208 суток).

Таким образом, «Газпром» мог еще некоторое время не сокращать поставки газа, надеясь, что Siemens найдет решение. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил 15 июня, что считает сокращение поставок со стороны «Газпрома» «политическим, а не технически мотивированным решением». При этом источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, полагает, что «Газпром» решил поставить вопрос ребром и добиться решения проблемы сейчас, поскольку лучше, если газопровод остановится посреди лета, когда спрос на газ в Европе не так велик, чем осенью в преддверии отопительного сезона.

Снижение прокачки по «Северному потоку» означает, что «Газпром» будет вынужден срезать заявки своих потребителей: об одностороннем сокращении номинации на 15% уже сообщил крупнейший клиент компании итальянская Eni. В теории клиенты «Газпрома» могут потребовать от компании денежной компенсации недопоставки и выплаты штрафов (как во время украинского кризиса 2009 года), однако неясно, будет ли это иметь практическое значение в нынешней ситуации, когда стороны подходят все ближе к полному прекращению поставок российского газа в Европу в обозримом будущем.

«Газпром» 15 июня сообщил, что его экспорт в дальнее зарубежье за 5,5 месяца года упал на 28,9%, до 65,6 млрд кубометров. Если не учитывать растущие поставки в Китай, то экспорт в Европу (с учетом Турции) в первой половине июня снизился почти вдвое относительно аналогичного периода прошлого года — до 4 млрд кубометров. Если экспорт в дальнее зарубежье будет далее продолжаться на текущем уровне (при загрузке «Северного потока» в 100 млн кубометров в сутки), то по итогам года он может упасть более чем на треть, до уровня 122 млрд кубометров, что станет самым низким результатом для «Газпрома» в XXI веке. С другой стороны, цены на газ в Европе остаются очень высокими, что должно компенсировать «Газпрому» упущенную выручки из-за снижения объемов поставок: на сообщении о снижении прокачки по «Северному потоку» ближайший фьючерс на TTF взлетел на 19%, до €116 за 1 МВт•ч ($1315 за тысячу кубометров).

Юрий Барсуков