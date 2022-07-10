Политика большой турбинки

По данным “Ъ”, транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата немецкой Siemens Energy для «Северного потока» из Канады может начаться уже в середине июля. Его доставка в Россию через Германию потребует до двух недель. Канадские чиновники подтвердили, что временно снимут санкции в отношении оборудования «Газпрома». Однако вопрос о том, насколько «Газпром» увеличит прокачку по «Северному потоку» после возвращения турбины, остается открытым: до сих пор неясно, где будут ремонтировать оставшиеся машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение Канады вернуть задержанную турбину «Газпрома» дает Германии надежду, но не гарантию роста поставок по «Северному потоку»

Фото: Sean Gallup / Getty Images Решение Канады вернуть задержанную турбину «Газпрома» дает Германии надежду, но не гарантию роста поставок по «Северному потоку»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Отправка из Канады газоперекачивающего агрегата (ГПА, состоит из компрессора и газовой турбины) Siemens Energy для компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», ориентировочно произойдет после 14 июля, утверждают собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Сейчас машина, по их словам, еще проходит испытания в Монреале, где расположен ремонтный цех британской Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy.

Наиболее вероятно, что ГПА будет отправлен по морю сначала в Германию, а затем уже в Россию, его транспортировка может занять около двух недель. Таким образом, машины могут прибыть в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке», которые пройдут с 11 по 21 июля. Еще несколько дней может уйти на установку ГПА.

В теории после этого прокачка газа по «Северному потоку» должна увеличиться минимум на 20%, то есть до 100 млн кубометров в сутки.

В Siemens Energy сообщили, что не могут подтвердить данные “Ъ” о дате отправки оборудования, переадресовав запрос властям Канады. Вечером 10 июля компания опубликовала заявление о том, что планирует «как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации». В «Газпроме» “Ъ” не ответили.

О том, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для газопровода «Северный поток», 10 июля сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. «Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока" в Германию»,— говорится в заявлении министра. Разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с «европейскими друзьями и союзниками», а также Международным энергетическим агентством.

Канада ввела санкции против «Газпрома» за начало Россией военных действий на Украине, что послужило основанием для запрета на вывоз ГПА. Кроме того, базой для турбины стали авиационные двигатели Rolls-Royce, что давало Канаде повод относить ее к товару двойного назначения.

В ответ «Газпром» заявил, что вынужден остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка по «Северному потоку» с ночи 16 июня снизилась до 67 млн кубометров в сутки, или 40% от номинальной мощности трубы.

Пока неясно, продолжится ли ремонт других турбин для «Портовой» в Канаде. Поскольку базой для данного типа турбины стал авиационный двигатель, количество цехов, где ее можно ремонтировать, в мире ограниченно.

Как поясняют собеседники “Ъ”, за сервис этого оборудования отвечает Siemens Energy, а «Газпрому», в сущности, все равно, где немецкая компания будет их ремонтировать, лишь бы ремонт выполнялся. В противном случае поставки по «Северному потоку» будут снижены. В компании рассчитывают, что оставшиеся неисправные агрегаты будут отремонтированы в течение года.

Немецкие чиновники призывали Канаду найти способ вернуть попавшее под санкции оборудование «Газпрома», опасаясь, что Россия под этим предлогом может полностью остановить «Северный поток» уже в июле (так и произойдет на время ремонта, то есть с 11 по 21 июля), не дав Германии заполнить газовые хранилища перед зимой. Так, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял Bloomberg, что будет первым, кто поддержит дальнейшие жесткие санкции ЕС. «Но жесткие санкции должны вредить России и (президенту РФ Владимиру.— “Ъ”) Путину сильнее, чем нашей экономике»,— подчеркнул он.

Остается неясным, собирается ли «Газпром», согласно обычной практике прошлых лет, увеличить поставку газа в Центральную и Западную Европу по другим маршрутам на период полной остановки «Северного потока» на ремонт.

На данный момент у компании, есть, в сущности, единственная альтернатива — маршрут через Украину. Хотя «Нафтогаз Украины» отказывается принимать газ на газоизмерительной станции Сохрановка, «Газпром», согласно контракту, мог бы увеличить прокачку через вторую точку поставки Суджа до 80 млн кубометров в сутки. Пока компания, видимо, этого делать не намерена — заявка на Суджу на 11 июля остается на уровне предыдущих дней (41 млн кубометров).

Татьяна Дятел