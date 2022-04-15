Нерезидентов спишут с баланса

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ЦБ, в последние годы ужесточавший подход к оценке риска кредитования сделок слияния и поглощения, вынужденно смягчил регуляторные требования. Теперь российским банкам будет проще кредитовать выкуп активов, не создавая под них повышенные резервы. Это особенно актуально на фоне массового желания иностранцев покинуть Россию, поскольку чуть ли не единственный вариант — это продажа бизнеса российским инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 15 апреля, Банк России представил очередной пакет поддерживающих мер для финансового сектора. В частности, регулятор разрешил банкам финансировать выкуп резидентами активов у иностранных владельцев, которые решили свернуть бизнес в стране, без учета коэффициентов риска по кредитам, выданным до 1 января 2023 года. Кроме того, если прежде данные кредиты классифицировались не выше чем в третью категорию качества (требует создания резервов до 20% от объема кредита), то теперь банки смогут их относить к первой (0%) и второй категории качества (3%). Ранее ЦБ последовательно ужесточал подход к оценке рисков по кредитам M&A (см. “Ъ” от 15 июля 2019 года), ограничивая банки по совершению таких операций. По оценке главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, сейчас эта мера должна облегчить кредитование сделок M&A с нерезидентами, а также помочь резидентам РФ комфортно выкупать их бизнес.

Ряд иностранных компаний уже приняли решение о продаже российского бизнеса, но для этого они должны получить одобрение от правительственной комиссии. Концерн ЮИТ продает бизнес группе «Эталон» (см. “Ъ” от 4 апреля), хлебопекарный холдинг Fazer ищет покупателей на свой бизнес (см. “Ъ” от 15 апреля), Renault ведет переговоры с «Ростехом» о продаже доли в АвтоВАЗе. Одна из таких сделок готовится на банковском рынке — Societe Generale продает Росбанк группе «Интеррос» (см. “Ъ” от 12 апреля).

Регулятор также обратил внимание и на проблему замороженных активов банков. Всего в SDN-листе США шесть системно значимых банков, под блокирующими санкциями других юрисдикций — около десятка крупнейших кредитных организаций (см. “Ъ” от 25 марта). Таким банкам до конца 2022 года ЦБ разрешил не создавать резервы под заблокированные активы. Всего на корреспондентских счетах за рубежом российские банки держали 1,85 трлн руб. по состоянию на начало февраля 2022 года, большая часть — свыше 1 трлн руб.— приходилась на США, на втором месте — Великобритания (257 млрд руб.), на третьем — Германия (129 млрд руб.).

Оценить, сколько было заблокировано активов российских банков, сложно, те из банков, которые первыми попали под санкции, могли потерять сотни миллионов долларов, однако теперь их можно будет числить на балансе без начисления резервов, поясняет Михаил Матовников. Эти активы после введения заморозки стали неликвидными, недоступными, создавать резервы под них нужно, однако пока четкого понимания, как это делать, нет, говорит эксперт.

По словам гендиректора АКРА Михаила Сухова, Банк России определил «основные каналы влияния санкций на активы банков и предоставил срок, в течение которого менеджмент и акционеры должны найти пути соблюдения нормативов ликвидности и оценки качества активов».

По его словам, подобная практика успешно применялась уже три раза — в 2008, 2014 и 2020 годах. «Сейчас охват мер наиболее широкий, учитывая масштабы санкций»,— отмечает он. Банки получили возможность вернуться к нормальным критериям деятельности без необходимости совершать жесткие меры взысканий с должников, что поддержит экономику, считает господин Сухов.

Накануне нового пакета мер первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин допустил, что банки могут потерять половину капитала из-за кризиса (на начало года оценивался в 12,5 трлн руб.) (см. “Ъ” от 15 апреля). По данным «Интерфакса», в марте ведущие банкиры написали письмо премьер-министру, где сослались на оценку ЦБ, который допускает в этом году от банковского сектора появления убытка в 3,5–5,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 2 трлн руб. На этом фоне ЦБ ожидает, что банки сохранят прибыль и откажутся от дивидендов. Минфин придерживается той же позиции: ведомство будет рекомендовать госбанкам не выплачивать дивиденды. Для сектора прибыль 2021 года была рекордной (2,4 трлн руб.), и банки должны были выплатить высокие дивиденды. В частности, Сбербанк и ВТБ, как ожидалось, могли бы направить на дивиденды по итогам 2021 года более 750 млрд руб.

Ольга Шерункова