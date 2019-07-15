Промышленности прописывают банки

Банк России хочет направить средства банков на кредитование производства. На эти цели могут быть перенаправлены средства от кредитования сделок по слиянию и поглощению, которое регулятор планирует обременить повышенными резервами. Банкиры и эксперты сомневаются, что таким образом удастся достичь заданной цели, особенно на фоне общей стагнации корпоративного кредитования.

ЦБ 12 июля разместил на своем сайте проект положения, по которому с 1 октября кредиты, выдаваемые на сделки слияния и поглощения (M&A), будут автоматически относиться к третьей категории качества — сомнительным ссудам. По таким ссудам придется создавать повышенные резервы в размере от 21% до 50%. Резерв может быть сокращен до 10% только при наличии обеспечения или гарантий РФ. Возвращение ссуд во вторую категорию качества возможно, если заемщик показывает хороший финансовый результат, причем в операционной деятельности. Однако и в этом случае резерв должен быть не менее 5%.

Подобную меру глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в начале июля на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. В отчетности банки не раскрывают долю и объем кредитов, идущих на финансирование сделок M&A. Вице-президент Moody`s Ольга Ульянова оценивает долю таких кредитов не более чем в 10–15% по всей банковской системе. «Они в силу своего размера сконцентрированы в крупнейших банках, в особенности в госбанках»,— пояснила она.

Общий объем кредитов нефинансовым организациям, по данным ЦБ, составлял на 1 июня 33,58 трлн руб. «Гипотетически предлагаемые меры ЦБ должны усложнить подобное кредитование, но в действительности спрос на такие кредиты снизился уже после кризиса 2008 года, а после кризиса 2014–2016 годов — и вовсе упал до незначительных в контексте банковской системы размеров»,— считает Ольга Ульянова.

В Сбербанке отказались от комментариев. В ВТБ привели слова первого зампреда банка Дмитрия Олюнина, который ранее отмечал, что банк «достаточно много работает в области акционерного финансирования, но не думаю, что это окажет какое-то материальное воздействие на нашу политику». «Сделки, наверно, могут стать дороже для конечного клиента, для того чтобы компенсировать увеличение нагрузки на (банковский.— “Ъ”) капитал»,— добавил он.

Василий Поздышев, зампред ЦБ, 5 июля 2019 года Бизнес вынужден отрабатывать свою собственную продажу — вот как делается большинство сделок M&A... В результате целого цикла таких сделок мы получаем предприятия, которые вроде бы работают, но они очень сильно закредитованы

Вице-президент банка «ФК Открытие» Тимур Хамраев также считает, что эта мера коснется в основном крупнейших банков, потому что они исторически много финансировали сделки M&A. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что в портфеле банка доля сделок M&A невелика, потому что они априори относятся к высокорискованным, за исключением сделок с крупными и очень надежными заемщиками, а таких мало. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что в банке доля таких кредитов составляет 3–4% от корпоративного портфеля и они не влияют на достаточность капитала банка. «Нужно не усложнять проведение сделок слияния и поглощения, а максимально стимулировать рыночные экономически обоснованные сделки, финансирование которых происходит с помощью выпуска рыночных облигаций»,— уверен господин Хотимский.

Более того, эксперты сомневаются, что высвобожденные таким методом средства пойдут на кредитование производства. «Если бы кредиты на сделки M&A хоть как-то мешали банкам развивать другие виды корпоративного кредитования, мы бы в последние годы наблюдали рост хотя бы первых,— отмечает Ольга Ульянова.— Но корпоративное кредитование стагнирует в целом, спроса нет ни на кредиты M&A, ни на инвестиционные кредиты». Предложенная ЦБ мера вряд ли повлияет на объем кредитования производства, у этих сделок и сделок M&A очень разные цели, зачастую они не связаны, соглашаются в Альфа-банке.

«Без других регулятивных новаций эта мера, скорее всего, не будет очень эффективна»,— подтверждает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако, уточняет он, в сочетании, например, с ужесточением регулирования на рынке потребительского кредитования и стандартизированным подходом к оценке кредитного риска с классификацией заемщиков часть средств действительно могут быть перенаправлены на кредитование производства.

Одним из способствующих этому факторов может стать ограничение вложений банков в долевые ценные бумаги нефинансового сектора. О подобных планах Bloomberg рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов. По его словам, для некотируемых долевых ценных бумаг ЦБ хочет повысить коэффициенты риска с 150% до 400% и для котируемых — до 250%. Как заявил Алексей Лобанов, Банк России может опубликовать проект этих изменений уже в июле. Повышать коэффициенты регулятор планирует поэтапно со следующего года.

Максим Буйлов, Вадим Арапов