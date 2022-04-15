Fazer выпекает сделку

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Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России финский Fazer, объявивший об уходе из страны из-за военной операции на Украине, сделал предложения о покупке нескольким игрокам. Среди интересантов есть не только игроки хлебопекарного рынка, но и агрохолдинги. Но потенциальных покупателей смущают жесткие условия, включающие оплату в валюте на счет европейской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали источники “Ъ” на рынке, финский хлебопекарный холдинг Fazer сделал нескольким потенциальным покупателям предложения рассмотреть возможность приобретения бизнеса в РФ. “Ъ” ознакомился с презентацией компании. Там говорится, что Fazer вложил в российский бизнес €300 млн. Управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве. По собственным оценкам, занимает первое место на рынке Санкт-Петербурга с долей 38%, доля на московском рынке — 13%, что соответствует третьему месту. Оборот Fazer в России в 2021 году — €157 млн, или 13% всех продаж холдинга.

Как следует из презентации, около 70% выручки Fazer приносит продажа свежего хлеба, остальное — реализация замороженных полуфабрикатов. В январе 2022 года продажи выросли на 20,4%, до 1,09 млрд руб. год к году. Мощности в Санкт-Петербурге покрывают более чем 5 тыс. точек, в Москве — свыше 8 тыс. объектов. Основной канал сбыта — федеральные сети с долей почти 85%, менее 10% приходится на дистрибуторов, остальное — на региональные сети, несетевой ритейл и HoReCa.

Fazer объявил об уходе из России в начале марта после начала военной операции на Украине. В компании уточняли, что разрабатывают план выхода с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест. В марте холдинг объявил о смене названия российского подразделения с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом», изменения внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля. В Fazer уточняли, что изменения необходимы для передачи бизнеса новому владельцу. В сделку войдет бренд «Хлебный дом», а марки Fazer в России не будет.

В Fazer подтвердили “Ъ”, что на российский бизнес есть несколько интересантов, комментировать переговоры и условия там не стали. По словам источников “Ъ”, Fazer не обозначает желаемую стоимость активов, а предлагает потенциальным покупателям самим назвать цену. Кроме того, рассказывает один из собеседников “Ъ”, Fazer хочет получить сумму в евро на счет нидерландской компании (российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V. из Нидерландов).

Источник “Ъ” в инвесткругах говорит, что условия оплаты выглядят так, будто Fazer не заинтересован в продаже, а хочет собрать оценки рынка и продемонстрировать регуляторам невозможность сделки. Для российских компаний условия выглядят почти невыполнимыми, так как предполагают перевод в валюте в «недружественную» юрисдикцию, поясняет источник “Ъ”. На интерес иностранных инвесторов вряд ли можно рассчитывать в текущих условиях, добавляет он.

По словам собеседников “Ъ”, среди тех, кто мог интересоваться бизнесом Fazer, есть крупные игроки хлебопекарного рынка, девелоперы, агрохолдинги и др. Один из собеседников “Ъ” считает наиболее реальным претендентом БКХ «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова, который интересовался бизнесом Fazer еще в 2021 году. В «Коломенском» это не комментируют.

Председатель совета директоров корпорации «Био-тон» (управляет более 500 тыс. га земель, Саратовским комбинатом хлебопродуктов и др.) Эдуард Зернин говорит, что «Био-тон» было бы интересно поучаствовать в торгах, если Fazer обеспечит их прозрачность и легитимность условий.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев указывает, что Fazer инвестировал в производственную базу значительные средства, поэтому активы представляют интерес. Тем более, указывает он, проекты строительства крупных хлебопекарных предприятий с нуля в текущих условиях вряд ли осуществимы, учитывая стоимость заемного капитала, риски с доставкой, монтажом оборудования и долгие сроки реализации.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова