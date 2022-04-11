Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совсем российский Росбанк

Societe Generale может продать актив Владимиру Потанину за 0,5 капитала

В РФ готовится первая после начала военных действий на Украине и масштабных западных санкций крупная сделка по выходу иностранцев из российских активов. Системно значимый Росбанк возвращается от французской группы Societe Generale S.A. (SG) к одному из своих создателей, российскому миллиардеру Владимиру Потанину. В отличие от уже многих других бизнесменов РФ он пока не находится под санкциями.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Французская Societe Generale S.A. продает Росбанк (99,97%) инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина. Закрыть сделку планируется в ближайшие недели, сообщили стороны. Это первая анонсированная сделка на банковском рынке, после того как иностранцы массово заявили о желании продать российские активы. О возможном выходе из РФ говорили владельцы, например, Юникредит-банка, Райффайзенбанка, ОТП-банка и др. (см “Ъ” от 18 марта). Условия сделки согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, уточнили в «Интерросе». Более детально комментировать сделку стороны не стали.

Источники “Ъ” отмечают, что инициатором сделки выступила французская сторона. По их мнению, речь может идти об обмене активами (какими именно – не уточняется).

Финальные условия «формируются», однако покупатель не готов платить слишком высокую цену. Владимир Потанин вместе с Михаилом Прохоровым были первыми владельцами банка: «Интеррос» создал его в кризис 1998 года. Французская группа стала контролирующим акционером в 2008 году, а затем наращивала долю, к 2014 году выкупив оставшийся семипроцентный пакет акций у структур господина Потанина. С точки зрения репутации бизнесмен как покупатель оптимален для Societe Generale и хорошо ей знаком, полагают источники “Ъ”.

По расчетам независимого эксперта Андрея Бархоты, Росбанк отражает более низкий уровень операционной и финансовой эффективности в сравнении со Сбербанком и ВТБ, а суммарный дисконт к капиталу, составляющему около 200 млрд руб., может быть оценен в сумму от 17 млрд до 34 млрд руб.

С каким отношением сталкиваются выходцы из России в европейских банках

Стоимость крупнейших в РФ Сбербанка и ВТБ, исходя из биржевых котировок, составляет 0,6 и 0,4 капитала соответственно. Применяя их мультипликатор, актуальная стоимость Росбанка оценивается в 73–100 млрд руб., или от 0,37–0,5 капитала. Если бы продажа «готовилась поступательно и в относительно благоприятный момент», можно было бы ожидать мультипликатора вплоть до 0,75 капитала, говорит господин Бархота. Но с учетом срочности и единственного покупателя сделка возможна с существенно более низким мультипликатором — не более половины капитала, полагает он.

«Подобная сделка может быть структурирована двумя способами, продажа за конкретную сумму сейчас без отложенных обязательств, но это предполагает существенный дисконт — продажу за 0,2–0,3% от бухгалтерского значения капитала,— говорит управляющий партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский.— Другой вариант — продажа за 0,2–0,3 капитала сейчас и доплата до уровня 0,4–0,5 капитала, рассчитанного к концу 2023 года с определенными ковенантами и/или гарантиями от продавца».

Суммарные новые резервы к этому моменту могут составить 120 млрд руб., таким образом, расчетный капитал, исходя из данных допущений,— 80 млрд руб., а сумма сделки — 40 млрд руб.

«Впрочем, учитывая, что долгосрочные договоренности сейчас строить, а главное, выполнять сложно, а выплата деньгами предусматривает слишком крупную сумму, вероятно, будет использован некий обмен активами на эту сумму»,— поясняет он.

Сама французская группа планирует после сделки отразить убыток €3,1 млрд. В связи с тем, что влияние санкционного давления на группу «Интеррос» в настоящее время невысоко, оплата будет производиться живыми деньгами, полагает партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков. По его словам, высоковероятно, что для этой сделки будут использованы средства компании, находящиеся на счетах в западных банках. «Срок завершения сделки мы прогнозируем три-четыре месяца»,— отмечает он.

Какой иностранный бизнес прервал работу в России

Читать далее

«Сделка может оказаться взаимовыгодной: группа SG выходит из бизнеса в России с минимальными потерями, в то время как "Интеррос" получает под свой контроль одну из крупнейших кредитных организаций РФ, на базе которой может не только сделать казначейство группы, но и развивать рыночный универсальный бизнес»,— считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева, Полина Трифонова, Евгений Зайнуллин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...