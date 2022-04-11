Совсем российский Росбанк

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В РФ готовится первая после начала военных действий на Украине и масштабных западных санкций крупная сделка по выходу иностранцев из российских активов. Системно значимый Росбанк возвращается от французской группы Societe Generale S.A. (SG) к одному из своих создателей, российскому миллиардеру Владимиру Потанину. В отличие от уже многих других бизнесменов РФ он пока не находится под санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Французская Societe Generale S.A. продает Росбанк (99,97%) инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина. Закрыть сделку планируется в ближайшие недели, сообщили стороны. Это первая анонсированная сделка на банковском рынке, после того как иностранцы массово заявили о желании продать российские активы. О возможном выходе из РФ говорили владельцы, например, Юникредит-банка, Райффайзенбанка, ОТП-банка и др. (см “Ъ” от 18 марта). Условия сделки согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, уточнили в «Интерросе». Более детально комментировать сделку стороны не стали.

Источники “Ъ” отмечают, что инициатором сделки выступила французская сторона. По их мнению, речь может идти об обмене активами (какими именно – не уточняется).

Финальные условия «формируются», однако покупатель не готов платить слишком высокую цену. Владимир Потанин вместе с Михаилом Прохоровым были первыми владельцами банка: «Интеррос» создал его в кризис 1998 года. Французская группа стала контролирующим акционером в 2008 году, а затем наращивала долю, к 2014 году выкупив оставшийся семипроцентный пакет акций у структур господина Потанина. С точки зрения репутации бизнесмен как покупатель оптимален для Societe Generale и хорошо ей знаком, полагают источники “Ъ”.

По расчетам независимого эксперта Андрея Бархоты, Росбанк отражает более низкий уровень операционной и финансовой эффективности в сравнении со Сбербанком и ВТБ, а суммарный дисконт к капиталу, составляющему около 200 млрд руб., может быть оценен в сумму от 17 млрд до 34 млрд руб.

Стоимость крупнейших в РФ Сбербанка и ВТБ, исходя из биржевых котировок, составляет 0,6 и 0,4 капитала соответственно. Применяя их мультипликатор, актуальная стоимость Росбанка оценивается в 73–100 млрд руб., или от 0,37–0,5 капитала. Если бы продажа «готовилась поступательно и в относительно благоприятный момент», можно было бы ожидать мультипликатора вплоть до 0,75 капитала, говорит господин Бархота. Но с учетом срочности и единственного покупателя сделка возможна с существенно более низким мультипликатором — не более половины капитала, полагает он.

«Подобная сделка может быть структурирована двумя способами, продажа за конкретную сумму сейчас без отложенных обязательств, но это предполагает существенный дисконт — продажу за 0,2–0,3% от бухгалтерского значения капитала,— говорит управляющий партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский.— Другой вариант — продажа за 0,2–0,3 капитала сейчас и доплата до уровня 0,4–0,5 капитала, рассчитанного к концу 2023 года с определенными ковенантами и/или гарантиями от продавца».

Суммарные новые резервы к этому моменту могут составить 120 млрд руб., таким образом, расчетный капитал, исходя из данных допущений,— 80 млрд руб., а сумма сделки — 40 млрд руб.

«Впрочем, учитывая, что долгосрочные договоренности сейчас строить, а главное, выполнять сложно, а выплата деньгами предусматривает слишком крупную сумму, вероятно, будет использован некий обмен активами на эту сумму»,— поясняет он.

Сама французская группа планирует после сделки отразить убыток €3,1 млрд. В связи с тем, что влияние санкционного давления на группу «Интеррос» в настоящее время невысоко, оплата будет производиться живыми деньгами, полагает партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков. По его словам, высоковероятно, что для этой сделки будут использованы средства компании, находящиеся на счетах в западных банках. «Срок завершения сделки мы прогнозируем три-четыре месяца»,— отмечает он.

«Сделка может оказаться взаимовыгодной: группа SG выходит из бизнеса в России с минимальными потерями, в то время как "Интеррос" получает под свой контроль одну из крупнейших кредитных организаций РФ, на базе которой может не только сделать казначейство группы, но и развивать рыночный универсальный бизнес»,— считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева, Полина Трифонова, Евгений Зайнуллин