В безбанкротном состоянии

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Спустя две недели после введения моратория на банкротство юрлиц, ИП и граждан, банки начинают отказываться от этого статуса. Как поясняют юристы, это может объясняться как финансовыми причинами — необходимостью получения разрешения на выплату дивидендов и выкуп акций, так и желанием показать собственную финансовую устойчивость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банки начинают отказываться от моратория на собственное банкротство. На прошлой неделе так поступил банк «Санкт-Петербург», аналогичное заявление 13 апреля подал Газпромбанк. Эксперты не исключают аналогичных решений со стороны ряда других крупных банков, однако пока заявлений не было.

Мораторий на банкротство автоматически распространяется на все организации, за исключением должников-застройщиков, в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года, уточняет советник ЮК РКТ Иван Стасюк. Снимать мораторий необходимо в заявительном порядке, опубликовав соответствующее сообщение. По словам господина Стасюка, такое решение может быть актуальным для банков, например, из первой сотни, чтобы получить возможность выплатить дивиденды и право на другие действия, находящиеся под запретом при действии моратория.

Как поясняет руководитель проектов юридической группы «Яковлев и партнеры» Нина Семина, в период моратория на банкротство действует запрет на выкуп размещенных акций компании, а также на выплату действительной стоимости доли в случае для компаний в форме ООО. Юрист добавляет, что для ряда организаций это возможность выкупа собственных акций на фоне дальнейшего делистинга с иностранных бирж. В ближайшее время российские эмитенты будут обязаны провести делистинг депозитарных расписок с иностранных бирж (см. “Ъ” от 7 апреля). В настоящее время такие действующие программы имеют Сбербанк и ВТБ.

Не меньшее влияние имеет имиджевая составляющая, полагают юристы.

«В условиях, когда отозваны все международные рейтинги, отмена моратория на банкротство — это своего рода публичное заявление о том, что финансовое состояние компании устойчиво и в обозримом будущем банкротства не произойдет»,— говорит госпожа Семина.

Ранее в рамках санкций международные рейтинговые агентства Moody’s, S&P и Fitch начали отзывать рейтинги российских игроков.

«В период действия моратория на банкротство надо предупредить все обстоятельства, которые могут способствовать его наступлению,— поясняет юрист.— Если мы говорим о размещении акций, то таким образом в капитал привлекается имущество — это как раз банкротству не способствует, но если акционеры выкупают размещенные ранее акции, то должен быть период, в течение которого должен уменьшаться уставный капитал либо выкупленные акции должны быть проданы третьему лицу». В части привлечения субординированных инструментов в капитал также ограничений нет. А субординированные облигации, уточняет госпожа Семина, для банков — один из проверенных и быстрых способов увеличения капитала.

Вопросы пополнения капитала для банков в этом году могут оказаться как никогда актуальными. Банковский сектор может потерять половину капитала, заявил 14 апреля на заседании Госдумы первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. На 1 января капитал банковского сектора ЦБ оценил в 12,5 трлн руб. «Так называемый запас капитала либо запас прочности по капиталу со всеми его разновидностями… был около 7 трлн руб.»,— отметил господин Тулин. По данным «Интерфакса», главы Сбербанка и ВТБ в середине марта направили премьеру Михаилу Мишустину письмо, где оценили свои потенциальные убытки от участия в госпрограммах поддержки экономики почти в 600 млрд руб. Банкиры указали и оценку ЦБ по убытку банков, который в этом году может составить 3,5–5,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 2 трлн руб.

Дмитрий Тулин, первый зампред ЦБ, на заседании Госдумы 14 апреля 2022 года: «Потеря половины капитала банковского сектора представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит».

Впрочем, по оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, утрата половины капитала не будет критической и не повлияет на исполнение банками своих обязательств. «Во-первых, в процессе осуществления надзора Банк России предусматривал создание и поддержание дополнительных капитальных буферов, которые в состоянии абсорбировать довольно крупный объем новых неработающих ссуд,— отмечает он.— Во-вторых, за последние пять лет прибыль банковского сектора неуклонно росла». Сейчас, полагает эксперт, пришел момент использовать эти ресурсы наравне с другими для рекапитализации системы.

Ольга Шерункова