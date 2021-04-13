МИД РФ: Москва не откажется от защиты русскоязычного населения в Донбассе

Москва продолжит защищать русскоязычное население Донбасса несмотря на угрозы США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Госсекретарь США ранее заявил, что Россия «заплатит» в случае агрессивных действий на границе с Украиной. В администрации президента РФ обещали, что Россия встанет на защиту своих граждан в случае войны Донбассе.

Господин Рябков утверждает, что Россия «просто отстаивает свои интересы» и интересы ее граждан. По его словам, любая угроза только укрепляет Москву «в убежденности в том, что мы проводим верный курс». Но, как считает замминистра, те выводы, которые «Киев и киевские покровители» делают из ситуации в Донбассе, «не настраивают на положительный лад».

«Они (США.— “Ъ”) говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее. Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше»,— заявил журналистам замглавы МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Рябков также прокомментировал отправку Вашингтоном военных кораблей в Черное море. Пентагон называл рутинными операции США в Черном море. Однако замглавы МИД РФ считает, что американским военным нечего делать у берегов России.

«Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия»,— добавил он.

Ситуация на юго-востоке Украины в очередной раз обострилась в марте 2021 года. За последние несколько месяцев количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло в десять раз. Киев отрицает подготовку силовой операции по возвращению Донбасса. В Кремле считают ситуацию на Украине опасной для России.

О попытках урегулировать кризис читайте в материале “Ъ” «Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия».