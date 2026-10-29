WSJ: военное руководство США представило Трампу варианты нападения на Иран
Высокопоставленный американский военнослужащий, курирующий ближневосточное направление, предоставил президенту США Дональду Трампу несколько вариантов военных операций против Ирана. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других лиц, знакомых с ходом встречи.
По словам собеседников газеты, встреча прошла в Белом доме. В обсуждениях также приняли участие министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Кроме того, на встрече присутствовали и другие члены кабинета министров, а круг обсуждаемых тем не ограничивался только Ираном, отмечает WSJ.
В октябре некоторые СМИ со ссылкой на источники писали, что власти США и Израиля обсуждают новые удары по Ирану. По данным Associated Press, американские официальные лица предупредили союзников на Ближнем Востоке о возможном возобновлении военных действий против Ирана. Reuters писал, что США потребуется $6,1 млрд на замену военной техники, уничтоженной во время конфликта с республикой.