WSJ: военное руководство США представило Трампу варианты нападения на Иран

По словам собеседников газеты, встреча прошла в Белом доме. В обсуждениях также приняли участие министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Кроме того, на встрече присутствовали и другие члены кабинета министров, а круг обсуждаемых тем не ограничивался только Ираном, отмечает WSJ.