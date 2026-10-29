Границам пересчитали надбавки
Власти отказались от таможенного сбора для зарубежных заказов
Правительство может смягчить запланированное на 2027 год увеличение нагрузки на рынок трансграничной торговли. Власти отказались от идеи введения повсеместного таможенного сбора в 100 руб. за каждый заказ. Теперь речь пойдет только о 22% НДС. Эта мера сама по себе может существенно сказаться на стоимости заказов из-за рубежа и интересе потребителей к ним.
Правительство России не будет вводить повсеместный таможенных сбор для заказанных из-за рубежа потребителями товаров. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы. Эта поправка, по его словам, планируется ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, внесенных в рамках бюджетного пакета. Господин Сазанов уточнил, что правительство рассчитывает ограничиться введением только НДС.
С апреля 2024 года в России существует таможенный сбор на зарубежные интернет-товары, который взимается с покупок дороже €200 или тяжелее 31 кг. Его размер составляет 15% от суммы превышения или €2 за каждый дополнительный 1 кг веса.
Внесенные в конце сентября поправки к Налоговому кодексу предполагали распространение таможенного сбора на все трансграничные заказы. Его ставка для продукции дешевле €200 фиксировалась на уровне 100 руб. за посылку. В Минфине тогда говорили, что сбор будет способствовать формированию конкурентной среды и обелению экономики.
Мера о введении НДС на трансграничные заказы также была внесена в правительство в рамках бюджетного пакета. Она предполагает разовое установление ставки в 22% для всех покупок из-за рубежа с 2027 года. С конца 2025 года власти обсуждали более щадящие варианты, предусматривающие поэтапное повышение НДС, например, с 5–7% в 2027 году до 22% в 2030-м. Но в итоге от этих сценариев отказались. Платить НДС в качестве агентов будут сами российские онлайн-площадки.
Оборот онлайн-торговли в России в январе—сентябре 2026 года, по данным Infoline, составил 320 млрд руб., прибавив 40% год к году. На долю трансграничных заказов в январе—июле пришлось 3,4% от общего объема онлайн-продаж, указывали ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли.
Одномоментное введение и НДС, и таможенного сбора на заказы из-за рубежа могло привести к перетоку части онлайн-рынка в серую зону, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Эксперт обращает внимание на то, что основной объем трансграничных заказов россиян — недорогие позиции. Таможенный сбор составлял бы не менее 10% от их стоимости, замечает он.
Логика правительства при выработке дополнительных сборов базировалась в том числе на идее выравнивания условий работы для российских и зарубежных продавцов. Партнер One Story Ольга Сумишевская говорит, что некоторые позиции, например мебель, при заказе из-за рубежа могут быть дешевле на 20–40%. Потребители таким образом могут отдавать предпочтение заграничным продавцам.
Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев отмечает, что введение таможенного сбора негативно сказалось бы на категориях, где предложение на внутреннем рынке ограничено. Впрочем, замечает он, сам по себе 22-процентный НДС со следующего года и так окажет существенное влияние на цены и спрос.