Границам пересчитали надбавки

Мера о введении НДС на трансграничные заказы также была внесена в правительство в рамках бюджетного пакета. Она предполагает разовое установление ставки в 22% для всех покупок из-за рубежа с 2027 года. С конца 2025 года власти обсуждали более щадящие варианты, предусматривающие поэтапное повышение НДС, например, с 5–7% в 2027 году до 22% в 2030-м. Но в итоге от этих сценариев отказались. Платить НДС в качестве агентов будут сами российские онлайн-площадки.