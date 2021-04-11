Блинкен: Россия заплатит в случае агрессивных действий на границе с Украиной

США глубоко озабочены действиями России на границе с Украиной, заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен. Он также предупредил о последствиях для РФ, в случае если она предпримет в регионе агрессивные или безответственные шаги.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден.—“Ъ”) дал понять: за это придется платить, будут последствия... Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово»,— сказал госсекретарь США в интервью телеканалу NBC.

Также глава Госдепа США в очередной раз заявил, что сейчас концентрация российских войск на границе с Украиной максимальна с 2014 года. Он также напомнил, что Вашингтон находится в тесной координации со своими европейскими союзниками и партнерами относительно ситуации в регионе.

Несколько дней назад Энтони Блинкен обсудил «наращивание военной мощи» России в регионе с главами МИДов Франции, ФРГ и Великобритании. По информации Bloomberg, на следующей неделе глава Госдепа США посетит Брюссель, где обсудит с НАТО действия России.

Ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась с начала 2021 года. За последние несколько месяцев количество нарушений режима прекращения в Донбассе выросло в 10 раз. Киев обвинил Москву в стягивании войск к границе с Украиной. В ответ в Кремле заявили, что передвижение российских войск не должно вызывать обеспокоенность.

О попытках урегулировать кризис в регионе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».