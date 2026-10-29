Путин поддержал любые шаги по нормализации отношений с Европой
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает любые инициативы, направленные на восстановление полноценного сотрудничества с европейскими странами. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.
Господин Путин подчеркнул, что Москва готова развивать контакты как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными государствами. «Мы поддерживаем любые, всегда об этом говорил, любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке. Пожалуйста, нам все равно, как они захотят», — сказал президент.
Заявление прозвучало также в контексте недавнего телефонного разговора российского лидера с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который состоялся 27 октября. Владимир Путин выразил готовность продолжать диалог с европейскими руководителями и подтвердил, что всегда будет отвечать на их звонки. В ходе разговора обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта.
Господин Путин отметил, что в Европе есть люди, которые не хотят наносить России стратегическое поражение, а стремятся к налаживанию диалога. Он также выступил в защиту Стубба и Стёре, подвергшихся критике за инициативу переговоров с Россией.