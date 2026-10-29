Путин поддержал любые шаги по нормализации отношений с Европой

Господин Путин подчеркнул, что Москва готова развивать контакты как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными государствами. «Мы поддерживаем любые, всегда об этом говорил, любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке. Пожалуйста, нам все равно, как они захотят», — сказал президент.