На подлете к Москве сбили десять беспилотников
Силы ПВО уничтожили десять БПЛА, которые летели в сторону Москвы. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Сейчас в Москве приостановлена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. В аэропорту Шереметьево действуют частичные ограничения — он принимает и отправляет самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.
В последний раз беспилотники атаковали Москву вчера вечером — тот налет продолжался до сегодняшнего утра. За это время рядом с Москвой был сбит 231 дрон, сообщал Сергей Собянин. Внуково, Домодедово и Жуковский так же приостанавливали работу.