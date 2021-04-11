Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что руководство Украины может попытаться решать внутренние проблемы силовыми методами. По его словам, это опасно для России.

«Рядом с Россией находится страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война и руководство которой может вновь счесть возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами»,— сказал господин Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». «Опасно ли это для нас? Конечно, опасно»,— отметил представитель Кремля. Он выразил уверенность, что Россия должна «принимать меры для обеспечения своей безопасности». «Вот мы это и делаем»,— объяснил Дмитрий Песков.

Он отметил, что «как и куда Россия перемещает свои войска внутри своей собственной территории — внутреннее дело нашей страны». «И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу»,— добавил пресс-секретарь президента России.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Дмитрий Песков уже говорил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. Украина назвала дезинформацией заявления о подготовке к наступлению на Донбасс.

О попытках урегулирования конфликта — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».