«Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия»

Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в понедельник вновь сообщили о взаимных обстрелах, причем с украинской стороны есть погибший. Эскалация продолжается на фоне звучащих со всех сторон опасений, что в регион может вернуться полномасштабная война. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинские власти ради повышения своих рейтингов могут «сорваться на безрассудные действия». В Евросоюзе же возлагают ответственность на Москву. Наладить диалог между Киевом и Западом с одной стороны и Россией с другой по-прежнему никак не удается. Более того, хотя офис президента Украины Владимира Зеленского объявил, что еще 26 марта запросил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что ничего не знает об этом.

Мэр Донецка Александр Кулемзин сообщил, что украинские силовики начали обстрел западной окраины города в понедельник в 12:05. По его словам, огонь велся из БМП-2 и станкового гранатомета СПГ-9. «Пострадавших нет»,— уточнил господин Кулемзин в своем Telegram-канале.

Между тем с украинской стороны примерно в то же время сообщили о погибшем. «Один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью»,— заявили в пресс-центре оперативно-тактической группировки украинской армии «Север».

В Киеве продолжают утверждать, что, вопреки опасениям, никакой силовой операции по возвращению Донбасса не готовится.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала в интервью телеканалу «Дом»: «Главнокомандующий нашей армии (Руслан Хомчак.— “Ъ”) уже заявлял буквально на днях, что сообщение о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми».

Кроме того, она сообщила, что офис президента Украины запросил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но ответ еще не пришел. «Очень надеемся, что это не отказ от диалога»,— сказала Юлия Мендель. Позднее она уточнила, что запрос был отправлен еще 26 марта — сразу после гибели украинских военнослужащих по поселком Шумы.

«За последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы»,— ответил на это буквально за несколько минут до начала обстрела Донецка пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И добавил: «В том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать».

А глава МИД РФ Сергей Лавров особо выделил тезис госпожи Мендель, что «Украина не может бороться со своими людьми». «Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом,— это неправда. Киев после "Революции достоинства" (2014 года.— “Ъ”) нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали»,— заявил он в понедельник. И добавил: «В погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия».

Опасаются дальнейшей эскалации и внешние игроки. Например, к теме Донбасса на своем брифинге обратился представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. «Надеемся, что эскалации конфликта не будет,— сказал он.— Это неприемлемо. Контакты продолжаются, продолжаются усилия на дипломатическом уровне, чтобы не допустить этого». Правда, виноватой, исходя из слов европейского чиновника, выглядит лишь один вовлеченный в ситуацию игрок — Россия. «ЕС и страны-члены внимательно наблюдают и выражают обеспокоенность деградацией ситуации в сфере безопасности, особенно передвижением российских сил рядом с украинской границей и в незаконно оккупированном Крыму»,— сказал он и добавил, что ситуация в Донбассе станет одной из тем видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля. Правда, никакого нового решения на ней, скорее всего, не найдут.

«Минские соглашения — это единственный выход, чтобы гарантировать мирное и политическое решение этого конфликта на востоке Украины»,— повторил позицию Брюсселя Питер Стано.

Уже во вторник ситуацию в Донбассе будут обсуждать в другом районе Брюсселя — там, где расположена штаб-квартира НАТО. Туда 13 апреля собирается приехать глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он встретится с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и поучаствует в заседании комиссии «Украина—НАТО». Кроме того, Брюссель посетят глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным агентства Bloomberg, господин Блинкен среди прочего намерен обсудить с союзниками передвижение российских войск вдоль украинской границы.

Кирилл Кривошеев