Вице-губернатор Петербурга Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»
Председателем совета директоров киностудии «Ленфильм» избран вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Об этом сам господин Пиотровский сообщил во «ВКонтакте».
«Сегодня меня избрали председателем совета директоров киностудии. Мы продолжаем ее финансовое оздоровление. Будем снимать хорошее кино и воспитывать новые кадры для индустрии»,— написал вице-губернатор Петербурга. Он добавил, что в этом году власти города поддержали съемки двух больших художественных картин, в том числе по роману «Лавр» Евгения Водолазкина.
«Ленфильм» в начале 2026 года перешел в собственность правительства Санкт-Петербурга. Ранее единственным владельцем киностудии было Росимущество. В последние годы у «Ленфильма» несколько раз менялось руководство. В июле новым генеральным директором киностудии стал Дмитрий Давиденко, ранее занимавший должность главы департамента кинематографии Министерства культуры России.