Вице-губернатор Петербурга Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»

«Сегодня меня избрали председателем совета директоров киностудии. Мы продолжаем ее финансовое оздоровление. Будем снимать хорошее кино и воспитывать новые кадры для индустрии»,— написал вице-губернатор Петербурга. Он добавил, что в этом году власти города поддержали съемки двух больших художественных картин, в том числе по роману «Лавр» Евгения Водолазкина.