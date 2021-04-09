Пентагон назвал «рутинными» операции США в Черном море

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби сказал, что операции американских кораблей в Черном море носят «рутинный характер». Он отметил, что Вашингтон регулярно проводит операции в регионе и «в этом нет ничего нового». Источники CNN ранее сообщали, что США изучают возможность направить военные корабли в ответ на усиление военного присутствия России у границ Украины.

«Проведение операций в Черном море и на всей территории Европейского командования носит рутинный характер, и я не собираюсь говорить о гипотетических или будущих операциях. Это нормальное развитие событий для военнослужащих США, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Черное море с Турцией в рамках конвенции Монтрё»,— сказал господин Кирби на брифинге. Его выступление транслировали американские СМИ. Представитель Пентагона отметил, что не будет подтверждать сообщения турецких СМИ о направлении кораблей в Черное море.

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное море со Средиземным. В ней участвуют 11 стран. По конвенции в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы при условии уведомления Турции.

Турция уведомила участников конвенции Монтрё, в том числе Россию, о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом ранее сообщило российское посольство. По информации турецкого телеканала NTV, в Черное море войдут эсминцы Roosevelt и Donald Cook.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об обеспокоенности США действиями России у границы с Украиной. По ее словам, сейчас там сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель объяснил перемещение войск тем, что Украина превратилась во «взрывоопасный регион», сообщил сегодня, 9 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об урегулировании в Донбассе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».