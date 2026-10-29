Умер Патрик Стюарт
Британский актер театра и кино сэр Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет. О смерти актера сообщила его пресс-секретарь Келли Буш Новак, передает The Hollywood reporter. Широкому зрителю Стюарт наиболее известен ролями Чарльза Ксавьера (Профессор Икс) в кинофраншизе «Люди Икс» и капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Он также был одним из ведущих актеров Королевской шекспировской труппы.
Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд. В 15 лет он бросил школу и посвятил себя местному театру. Подрабатывал репортером и автором некрологов в местной газете. Вскоре он вместе с другом детства, будущим популярным актером Брайаном Блессидом, получил грант на обучение в Бристольской театральной школе. Его театральный дебют состоялся на сцене Королевского театра Бристоля в 1959 году.
Присоединившись в 1966 году к Королевской шекспировской труппе, Стюарт играл в ее спектаклях до 1982 года, после чего перешел в Королевский национальный театр. Всего за свою театральную карьеру Патрик Стюарт сыграл множество ролей. В основном это были персонажи шекспировских пьес: Гамлет, Ромео, Ричард III и другие. В 2011 году Стюарт вместе со своим близким другом и коллегой Иэном Маккелленом сыграли главные роли Владимира и Эстрагона в постановке «В ожидании Годо» Беккета на сцене театра Хеймаркет. Несколько лет спустя состоялась премьера постановки на Бродвее.
Еще во время работы в театре Стюарт начал сниматься в кино. На больших экранах он дебютировал с небольшой ролью в экранизации пьесы Генрика Ибсена «Хедда Габлер» 1975 года. Однако первой заметной ролью Стюарта в кино стал король Лодегранс в фэнтези «Экскалибур» (1981) Джона Бурмена. Несколько лет спустя он сыграл воина-трубадура Гурни Халлека в «Дюне» Дэвида Линча.
Вскоре актера пригласили в Голливуд для съемок в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Шоу продержалось семь сезонов (с 1987 по 1994 года), и роль капитана Пикарда стала для тогда малоизвестного в США Стюарта прорывной. Уже после закрытия сериала он сыграл капитана Пикарда в нескольких фильмах киновселенной «Звездного пути», а также озвучил его в видеоиграх. В 2011 году Стюарт назвал участие во франшизе одним из самых ярких моментов в его карьере.
После завершения «Звездного пути» Стюарт согласился на ключевую роль в высокобюджетной серии фильмов «Люди Икс», сыграв профессора Чарльза Ксавьера. Первый фильм вышел в 2000 году. Впоследствии Стюарт возвращался к этой роли девять раз, в последний — в предстоящем блокбастере «Мстители: Доктор Дум» («Мстители: судный день»), премьера которого запланирована на конец 2026 года.
Сэр Патрик Стюарт — двукратный лауреат Премии Лоуренса Оливье, двукратный лауреат премии «Сатурн», а также обладатель премии «Грэмми». В 2011 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари.