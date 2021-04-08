Козак: Россия встанет на защиту своих граждан в случае войны в Донбассе

Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца» для Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство). По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан. К февралю текущего года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту»,— заявил господин Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, вооруженные формирования ДНР и ЛНР «достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку», но «все зависит от другой стороны».

Дмитрий Козак убежден, что развязывание Киевом полномасштабных военных действий в Донбассе станет для Украины «началом конца». «Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок»,— уверен он.

Как отметил господин Козак, Россия не ставит целью «отхватывать территории» Украины или лишить ее суверенитета. «Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории»,— утверждает он.

Замглавы администрации президента РФ убежден, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если все его участники будут выполнять свои обязательства. Однако, по мнению Дмитрия Козака, если «бесконечно петлять», как это делает Украина и ее партнеры, то «возможен курс на замораживание» конфликта. «С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей»,— сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта, стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях перемирия и гибели мирных жителей. Сегодня, 8 апреля, Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на восток Украины. Он говорил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. Президент РФ Владимир Путин считает, что Украина специально обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».