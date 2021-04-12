Цены на бензин в Москве вновь выросли

За неделю с 5 по 12 апреля цены на бензин и дизельное топливо в Москве вновь выросли, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В среднем за последние семь дней топливо подорожало на 2-6 коп. При этом биржевая цена на топливо снизилась.

На 12 апреля 2021 года средневзвешенная цена бензина Аи-92 на московских заправках — 45,24 руб. за литр, Аи-95 — 49,82 руб., на дизельное топливо — 49,35 руб.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена бензина Аи-92 составила 52,98 тыс. руб. за тонну (-3,6% за месяц), стоимость Аи-95 — 55,29 руб. (-1,7%). Снижение произошло на фоне корректировки властями демпферного механизма.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий отрасль, заявил, что ситуация с топливом на российском рынке стабильная. «По топливообеспечению и ценам. Я хочу поблагодарить за ту работу, которая ведется Министерством и компаниями по сдерживанию цен. Понимая, что нетбэки у нас сегодня достаточно высокие, демпфер работает... ситуация достаточно такая стабильная»,— сказал он на итоговой коллегии Минэнерго (цитата по «РИА Новости»).

По данным Росстата, в целом по стране с начала 2021 года цены на бензин выросли на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на топливо. Минэнерго объяснило подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 24 марта ФАС заявила, что в России нет предпосылок для существенного роста цен на топливо. Позднее она объяснила подорожание топлива сделкой ОПЕК+, холодом и другими факторами.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Бензин не стоит на месте».