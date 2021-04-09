ФАС объяснила подорожание топлива сделкой ОПЕК+, холодом и другими факторами

Рост стоимости топлива в 2021 году связан с несколькими факторами, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «РИА Новости». Среди причин — низкие температуры воздуха и сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. По данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 3,2% — это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год.

Причины подорожания топлива, по мнению ФАС:

рост экспортных цен,

сезонное повышение спроса на нефтепродукты внутри страны и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии,

снижение объема предложения на биржевых торгах,

низкие температуры окружающей среды,

ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+,

повышение цен на нефть при неизменности котировки рубля.

Ранее Минэнерго объясняло подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 24 марта ФАС заявила, что в России нет предпосылок для существенного роста цен на топливо.

Топливо подорожало на фоне снижения загрузки НПЗ со стороны нефтекомпаний. Они сделали это, потому что продажа топлива внутри страны была невыгодна. Однако затем правительство рекомендовало компаниям нарастить выпуск топлива и объем его запасов на нефтебазах, а также увеличило норматив продажи топлива на бирже. Чтобы улучшить экономику переработки, власти согласились увеличить компенсации нефтекомпаниям, скорректировав демпфирующий механизм.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Бензин не стоит на месте».