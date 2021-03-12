Минэнерго объяснило подорожание бензина сезонным спросом и морозами

Минэнерго России прокомментировало повышение цен на бензин в начале марта. Ведомство считает, что это связано с общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также с ростом спроса из-за заморозков. Правительство приняло меры для стабилизации рынка нефтепродуктов в опте и рознице, утверждает министерство.

«Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива»,— говорится в сообщении Минэнерго (цитата по ТАСС).

Утверждается, что правительство дало рекомендации нефтекомпаниям по увеличению загрузки НПЗ нефтяным сырьем и производства моторного топлива «для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка». Ведомство продолжает мониторинг топливного рынка — следит за достаточностью поставок и за сохранением конечных цен на уровне, близком к инфляции, говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что нефтегазовые компании «уже держат поставки топлива на рынок на высоком уровне». «Свой положительный эффект на рынок для поддержания объемов реализации моторного топлива на бирже, а также снижения ценового давления в ближайшее время продемонстрируют принятые изменения в совместный приказ Минэнерго России и ФАС России по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11% и дизельного топлива до 7,5%»,— сообщает ведомство. Кроме того, по мнению Минэнерго, корректировка параметров демпферного механизма поддержит экономическую эффективность нефтепереработки и реализацию топлива на АЗС.

По информации Росстата, стоимость бензина 1–9 марта увеличилась на 12 коп., до 47,09 руб. за литр. Цена литра дизельного топлива выросла на 7 коп., до 49,25 руб. Биржевая цена на бензин Аи-92 достигла максимума. Тонна Аи-92 стоит 55,75 тыс. руб.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на бензин, дизель и другие ключевые товары. На следующий день правительство приняло решение откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену топлива на внутреннем рынке. Это позволит увеличить выплаты нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

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