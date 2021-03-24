ФАС не ожидает сильного роста цен на топливо

Предпосылок для существенного роста цен на топливо в России нет, сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупредил правительство о риске роста цен на бензин в этом году до 14%.

«ФАС России еженедельно докладывает правительству РФ о ситуации на топливном рынке. Служба держит на контроле ситуацию в регионах, в том числе на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был»,— сказал журналистам господин Королев (цитата по «РИА Новости»).

С начала года оптовые цены на бензин неоднократно приближались к историческим максимумам. 18 марта НТС направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предупредил о резком росте стоимости топлива и предложил меры по сдерживанию цен на него. НТС опасается повторения роста цен по образцу 2018 года. Ранее о рисках такого сценария предупреждала Счетная палата.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Бензин тянут на биржу».