Бензин не стоит на месте

Стоимость бензина на заправках с начала года выросла на 3,2% — это больше, чем за весь 2020 год, следует из данных Росстата. Только за минувшую неделю бензин подорожал на 0,3%. При этом в оптовом звене топливо перестало дорожать, а в рознице цены останутся в пределах годовой инфляции, уверяют в ФАС и Минэнерго. Эксперты отмечают, что рост цен на заправках был неизбежен, поскольку большинство АЗС работали с убытками.

Розничные цены на бензин в России за неделю, завершившуюся 5 апреля, выросли на 0,3%, сообщил Росстат 7 апреля. Таким образом, с начала года рост составил уже 3,2% — это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году АИ-92 и АИ-95 подорожали на 2,5%, дизтопливо — на 1,4%. Рост цен также пока существенно обгоняет потребительскую инфляцию, которая на 5 апреля составила 2,1% с начала года. Между тем регуляторы неустанно подчеркивают, что намерены удержать рост цен на топливо в целом за год в пределах инфляции.

Стоимость топлива в розничном сегменте с примерно месячным лагом повторяет динамику оптовых цен, которые резко выросли в начале года вслед за ценой на нефть, а также на фоне сокращения нефтепереработки в РФ.

Нефтекомпании снизили загрузку НПЗ, поскольку продажа топлива внутри страны была невыгодна. Однако затем правительство настойчиво рекомендовало компаниям нарастить выпуск топлива и объем его запасов на нефтебазах, а также увеличило норматив продажи топлива на бирже. Для того чтобы улучшить экономику переработки, власти согласились увеличить компенсации нефтекомпаниям, скорректировав демпфирующий механизм. Согласно этому механизму, если экспортные цены на топливо выше установленной правительством условной внутренней цены, то государство компенсирует нефтяникам часть потерь, если ниже — уже компании доплачивают в бюджет.

В ФАС сообщили “Ъ”, что повышение норматива продаж топлива на бирже «позволило нарастить объем предложения на внутреннем рынке, что несомненно стабилизировало ситуацию и в моменте приостановило рост оптовых цен». А корректировка демпфера с 1 мая позволит снизить давление на цены на топливо со стороны мировых цен, продолжают в ФАС. Для стабилизации ситуации ФАС направила в адрес нефтегазовых компаний рекомендации о повышении объемов производства и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе за счет перенаправления экспортных потоков.

В Минэнерго отметили, что наблюдаемый рост в розничном сегменте объясняется повышением внешних котировок на нефть и нефтепродукты, в меньшей степени — плановыми изменениями акциза, а также «накопленным отставанием темпов роста цен на АЗС от инфляции в 2020 году».

«В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста цен, в частности, дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения. Новый механизм заработает с 1 мая. Также увеличены нормативы продаж на бирже. С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах годовой инфляции»,— заключили в министерстве.

Сейчас наиболее высокие цены экспортного паритета на автобензин за всю историю, а демпфер в недостаточной степени компенсирует разницу между экспортными и внутренними ценами, одновременно спрос восстановился до уровня 2019 года — все это и обуславливает рост цен, поясняет источник “Ъ” в отрасли. Корректировка демпфера приведет к его росту на 1,35 руб. на литр, что снимет напряженность на рынке, уверяет он.

По словам Вячеслава Демченко из Fitch, цены на бензин в РФ в долларовом выражении в последние годы росли даже немного меньше инфляции и «находятся на уровне цен в тех странах, где они минимальны» (цитата по ТАСС ).

Ключевая причина роста цен в этом году — убыточность розничной и мелкооптовой торговли АИ-92, считает глава «Петромаркета» Иван Хомутов: «С середины января 2021 года в среднем по стране суммарная чистая маржа торговли бензином АИ-92 на нефтебазах и АЗС находится в отрицательной зоне, на 2 апреля убыток составляет почти 1 тыс. руб. на тонну, а в среднем с начала года — 850 руб. на тонну». При этом в прошлом году нужды сильно поднимать розничные цены не было, поскольку оптовые цены находились под давлением из-за пандемии: в среднем за год суммарная чистая маржа торговли бензином АИ-92 на нефтебазах и АЗС составила 3,3 тыс. руб. за тонну. Именно поэтому за весь прошлый год розничные цены на бензин выросли меньше, чем за три месяца текущего года, отмечает господин Хомутов. Но в этом году АЗС «просто вынуждены будут отращивать цены настолько сильно, насколько это возможно», считает эксперт, поскольку даже с учетом корректировки демпфера маржа заправок едва перейдет в положительную область.

Дмитрий Козлов