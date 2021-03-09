Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания, сообщается на сайте правительства. Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. При этом за конкретные товары будут отвечать профильные органы.

Если цены будут расти повышенными темпами, превышающими инфляцию, либо же будут риски существенного подорожания товаров, об этом будут сообщать профильным министерствам и ведомствам. После они должны будут представить правительству предложения по сдерживанию цен.

За какие товары и услуги будут отвечать профильные органы:

Минсельхоз — продукты питания и табачные изделия.

— продукты питания и табачные изделия. Минпромторг — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны.

— потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны. Минздрав — медицинские изделия и лекарственные препараты, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

— медицинские изделия и лекарственные препараты, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго — бензин и дизель.

— бензин и дизель. Минцифры — услуги связи.

— услуги связи. Минстрой — жилищно-коммунальные услуги.

— жилищно-коммунальные услуги. Минтранс — пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

— пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также городским наземным электротранспортом. Минпросвещения — услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования.

— услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования. Минобрнауки — услуги высшего образования.

— услуги высшего образования. Ростуризм — проживание в гостиницах на внутреннем рынке.

— проживание в гостиницах на внутреннем рынке. Минкультуры — ситуация в подведомственных учреждениях.

— ситуация в подведомственных учреждениях. Росалкогольрегулирование — алкогольная продукция.

В декабре 2020 года была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным Росстата, в феврале 2021 года инфляция составила 0,8% против 0,7% в январе. За январь-февраль 2021 года цены выросли на 1,5%.

Как оценивает рост цен население — в материале “Ъ” «Инфляционная вспышка справа».