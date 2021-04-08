С начала года цены на бензин выросли на 3,2%

За неделю с 30 марта по 5 апреля цены на бензин в России выросли на 0,3%, следует из данных Росстата. С начала года этот вид топлива подорожал на 3,2%.

В среднем по России литр бензина на прошлой неделе стоил 47,65 руб. В частности, цена бензина марки Аи-92 составляла 44,89 руб., Аи-95 — 48,48 руб., Аи-98 — 55,11 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,1%, с начала года — на 1,6%. В среднем литр дизтоплива стоил 49,49 руб.

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун — “Ъ FM”:: У нас сейчас одна из самых низких цен в мире, поэтому откуда разговоры про повышение, не знаю. На наших заправках этого не происходит, в опте тоже ничего не происходит. То, что покупают производители, они покупают на бирже, насколько я знаю, независимой. Мы свои оптовые цены не меняем. За прошлый год цены выросли ниже инфляции. Если я не ошибаюсь, она была около 5,5%, а цены выросли за год около 4%. То есть, наоборот, они сейчас вышли в отрицательную зону для производителей. Это, может быть, независимых слегка, так сказать, расстраивает, что они не могут покрывать собственные издержки. Но это никакого отношения к большим компаниям не имеет.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на топливо. Минэнерго объяснило подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 24 марта ФАС заявила, что в России нет предпосылок для существенного роста цен на топливо.

О динамике цен — в материале “Ъ” «Бензин не стоит на месте».