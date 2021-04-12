«Роснефть» после допроса главреда «Важных историй» пожаловалась на «клеветническую кампанию»

Следственные действия правоохранительных органов в редакции и дома у главреда издания «Важные истории» были использованы СМИ для очернения «Роснефти», говорится в заявлении компании. Ранее у главного редактора «Важных истории» Романа Анина прошел обыск и допрос по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения (по ч.2 ст.137 УК РФ). На допросе журналиста спрашивали о его материале 2016 года, когда он работал в «Новой газете», о яхте бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Компания не может комментировать действия правоохранительных органов и ход следственных мероприятий»,— заявила «Роснефть».

«Против "Роснефти" и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются, в том числе, и заграничные интересанты. Клеветническая кампания нацелена на дискредитацию результатов деятельности "Роснефти", учитывая ее бюджето- и системообразующую роль для российской экономики, а также лидирующее положение в мировой энергетической отрасли»,— говорится в заявлении «Роснефти».

Нефтяная компания «и впредь будет принимать исчерпывающие законные меры для противодействия информационным атакам». «Призываем СМИ воздерживаться от необъективных оценок и акцентируем внимание на юридической ответственности за публикацию недостоверной информации в отношении компании»,— добавляют в компани.

Обыск у главного редактора «Важных историй» прошел в ночь на 10 апреля. Обыск продолжался более шести часов, после чего Романа Анина увезли на допрос. Также обыски прошли в редакции сайта. Сегодня, 12 апреля, СКР повторно допросил журналиста. Сейчас он проходит свидетелем по делу в рамках ч.2 ст.137 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает четыре года лишения свободы. Как сообщила защита господина Анина, это уголовное дело, возбужденное в 2016 году, было возобновлено в марте 2021 года. Кто является фигурантами дела, неизвестно.

В 2016 году в «Новой газете» вышел материал «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», автором которого был Роман Анин. Позже суд удовлетворил иск Игоря Сечина и обязал газету опровергнуть сведения из статьи.

«Обращения в правоохранительные органы частных граждан с целью защиты своих конституционных прав не являются предметом корпоративного права и не требуют наших комментариев. Кроме того, отмечаем, что вынесенное в 2016 году судебное решение по делу № 02-5313/2016 является исчерпывающим и подтверждает справедливость позиции истца»,— отметили в «Роснефти».

О международной реакции на допросы журналиста — в материале “Ъ FM” «Ночной допрос Романа Анина обеспокоил Европу».