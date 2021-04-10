Обыск и допрос у главреда «Важных историй». Что известно

8 апреля в квартире главного редактора сайта «Важные истории» Романа Анина прошел обыск. Его проверили сотрудники ФСБ. Обыск продолжался более шести часов, после этого господина Анина увезли на допрос в Следственный комитет России (СКР). Адвокаты Василий Грищак и Анна Ставицкая также поехали в СКР.

Проект «Важные истории» специализируется на журналистских расследованиях, его в 2020 году создали журналисты «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун. До этого господин Анин работал редактором отдела расследований «Новой газеты».

По информации Анны Ставицкой, обыск проходил по ст. 137 ч.2 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения). Адвокат сообщила, что дело 2016 года возобновили 24 марта 2021 года. Господин Анин проходит в статусе свидетеля.

Василий Грищак рассказал, что во время обыска следователей интересовали документы на английском языке, банковские карты и фотографии Романа Анина с учебы в США.

Допрос завершился 9 апреля около 1:30, Роман Анин отказался давать показания. По словам Анны Ставицкой, его вызовут на допрос повторно в понедельник, 12 апреля. «Дело по статье о неприкосновенности частной жизни, хотя вся статья (материал в "Новой газете".—“Ъ”) основана на фотографиях из Instagram, которые публиковала Ольга Сечина»,— сказал Роман Анин после допроса. «Изъяли все флешки, все компьютеры, телефоны даже те, которые мне не принадлежат, изъяли документы»,— добавил он. Господин Грищак сообщил, что никаких оснований для проведения допроса ночью не было.

В 2016 году в «Новой газете» вышел материал «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», автором которого был Роман Анин. Позже суд обязал газету опровергнуть сведения из статьи, из-за которой глава «Роснефти» Игорь Сечин подал иск.

Иск также подавала Ольга Сечина, но его отклонили из-за неправильного составления, сообщила пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова VTimes. По словам госпожи Прусенковой, дело было не закрыто, а приостановлено. «Видимо, стоит ожидать обыска у главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и в редакции — потому что ответчиков по иску тогда было трое: Анин, Муратов и "Новая газета"»,— сказала пресс-секретарь.

Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова в разговоре с “Ъ” отметила, что практика применения ч.2 ст.137 УК РФ «чаще имеет бытовой характер», когда личную информацию раскрывают бывшие родственники или ревнивые супруги. По ее словам, если преследование Романа Анина связано с публикацией 2016 года, в которой фигурировал Игорь Сечин, то «в деле нет состава преступления, так как вся информация в материале была взята из открытых источников».

Адвокат Тумас Мисакян рассказал “Ъ”, что, по ч.3 ст.164 УПК РФ, производство следственного действия в ночное время с 22:00 до 6:00 не допускается, кроме случаев, не терпящих отлагательства. «Никакого исчерпывающего списка случаев, не терпящих отлагательства не существует,— пояснил адвокат,— Таковыми, например при ночном обыске могут быть случаи, когда имеется реальная угроза уничтожения и сокрытия орудий преступления. Наличие таких случаев следователь должен указать в процессуальных документах. По большому счету, сейчас, не видя никаких документов следствия, невозможно понять, имелись ли такие случаи в реальности или нет».