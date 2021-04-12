СКР повторно допросил главреда «Важных историй» Романа Анина

Главного редактора проекта «Важные истории» Романа Анина снова допросили в Следственном комитете России (СКР). Он находится в статусе свидетеля по делу по ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения), передает корреспондент “Ъ”. На допросе господина Анина спрашивали о его материале о яхте бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольги, подготовленном на основе фотографий из соцсетей.

«Спрашивали про редакционные процессы в "Новой газете", кто одобряет тексты, кто не одобряет. Спрашивали, откуда я взял эти фотографии. Я сказал, что взял их у Сечиной (Ольга, бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина.— “Ъ”) в Instagram, она их там опубликовала самостоятельно, и наверно понимала, что доступ к ним получит много-много людей. Я говорил, что эта публикация представляет общественный интерес»,— сказал господин Анин журналистам после допроса.

По его словам, это не последний допрос, другие фигуранты дела не назывались. Адвокат журналиста Анна Ставицкая уточнила, что, по версии следствия, аккаунт Ольги Сечиной в Instagram был закрыт. Основания возобновления уголовного дела им пока неизвестны.

В 2016 году в «Новой газете» вышел материал Романа Анина «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?». Позже суд обязал газету опровергнуть сведения из статьи по иску главы «Роснефти» Игоря Сечина. Иск также подавала Ольга Сечина, но его отклонили из-за неправильного составления.

Первый допрос Романа Анина в СКР прошел в ночь на 10 апреля, до этого в течение шести часов сотрудники ФСБ проводили обыск в его квартире. Обыск также прошел и в редакция сайта «Важные истории». После этого Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу обыска квартиры и кратковременного задержания и допроса Романа Анина.

Подробнее о реакции ЕС — в материале “Ъ FM” «Ночной допрос Романа Анина обеспокоил Европу».