Ночной допрос Романа Анина обеспокоил Европу

Евросоюз обеспокоен задержанием журналиста-расследователя Романа Анина. На днях к главному редактору «Важных историй» пришли с обысками, а после отвезли на ночной допрос. Анина отпустили, но 12 апреля он должен вновь явиться в Следственный комитет. «Свободу СМИ следует уважать», — говорится в заявлении ЕС. Там пообещали следить за историей Анина. Он проходит свидетелем по делу о собственной статье пятилетней давности. Это расследование возобновили в конце марта. Что об этом известно? С подробностями — Иван Корякин.

9 апреля журналист Роман Анин так и не дошел до бассейна. По дороге его догнал мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Пришлось вернуться. У подъезда ждал следователь с постановлением о проведении обыска, во время которого были изъяты флешки, телефоны, ноутбуки, записные книжки, документы и блокноты. Предметы описывали так долго, что обыск затянулся почти до полуночи.

И на этом следственные действия не закончились, рассказала “Ъ FM” адвокат Анна Ставицкая: «Почему-то необходимо было допросить Романа именно после обыска.

Мы могли либо поехать добровольно, либо, это было понятно, Анина повезли бы туда не добровольно».

Худшие опасения не подтвердились — Романа Анина не стали задерживать. На допросе он отказался от дачи показаний, после чего журналиста отпустили домой. У дверей здания Следственного комитета другой его защитник Василий Грищак отметил, что все происходило ночью, а это недопустимо: «Мы не можем согласиться с ночным допросом. Не было никаких оснований. Нужны какие-то экстраординарные причины для того, чтобы нарушить правило о запрете ночных допросов».

Таким обстоятельством может быть, к примеру, риск уничтожения и сокрытия орудия преступления. Но не похоже, что Анина хотели допросить по горячим следам, ведь дело, о котором идет речь, было заведено еще в 2016 году. Тогда «Новая газета», в которой работал журналист, опубликовала расследование о яхте St. Princess Olga, на которой якобы отдыхала сейчас уже бывшая жена главы «Роснефти» Ольга Сечина.

И тогда она подала в суд, говорит пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова: «Иск Ольги Сечиной был направлен на доработку, и дело, которое возбудили по вмешательству в частную жизнь, на тот момент приостановили. А иск Игоря Сечина был гражданский. Он пошел в суд и, как вы знаете, мы его с треском проиграли. Опровержение появилось по решению суда».

Саму статью о нарушении неприкосновенности частной жизни редко используют против журналистов. Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова и вовсе не знает таких случаев: «Это статья, которая применяется в отношении детективных агентств, которые работают без лицензии. Она регламентирует наказание за разглашение каких-то частных сведений, например, адреса и места жительства. Часто ревнивые любовники незаконно добывают информацию или используют какие-то услуги подпольных детективных агентств и передают их, соответственно, лицу, которое не должно их знать».

Сам Роман Анин заявил, что все сведения для материала он собирал из открытых источников, в том числе из Instagram Ольги Сечиной. А если так, то в деле нет состава преступления, говорят юристы. Статья о яхте — лишь повод для преследования, рассказал Анин в интервью «Дождю»: «Это преследование нашего издания, которое за короткий срок сделало много важных расследований.

В целом в России независимая журналистика стала опасным делом.

Ее стало все меньше, и нападкам подвергаемся не только мы, а все журналисты, которые занимаются расследованиями и историями, неугодными властям».

Одно из таких расследований — материал о бизнесмене Кирилле Шамалове, которого журналисты назвали бывшим зятем Владимира Путина. Он якобы купил почти 4% акций СИБУРа за $100. Президент в ходе декабрьской пресс-конференции объяснил сделку программой поощрения менеджмента. Президент Владимир Путин при этом заявил, что «ничего такого странного» в ней нет. Чего не сказать, пожалуй, об истории Романа Анина.