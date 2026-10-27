Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Ушаков назвал содержательным разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Юнасом Гаром Стере оказался обстоятельным и содержательным. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны условились при необходимости вновь созвониться.
По его словам, разговор длился полтора часа. Прежде всего обсуждалась договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США, заявил господин Ушаков в интервью ИС «Вести».
Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. Финская сторона назвала разговор откровенным и содержательным. Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обратил внимание на конфронтационную политику страны ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий. Стороны договорились продолжать прямые контакты.
Подробнее — в материале «Ъ» «Раздвоение Европы».
Норвегия
Финляндия
Последние новости о военной операции на Украине
Владимир Путин

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент