Ушаков назвал содержательным разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Юнасом Гаром Стере оказался обстоятельным и содержательным. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны условились при необходимости вновь созвониться.
По его словам, разговор длился полтора часа. Прежде всего обсуждалась договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США, заявил господин Ушаков в интервью ИС «Вести».
Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. Финская сторона назвала разговор откровенным и содержательным. Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обратил внимание на конфронтационную политику страны ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий. Стороны договорились продолжать прямые контакты.