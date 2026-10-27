Ушаков назвал содержательным разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. Финская сторона назвала разговор откровенным и содержательным. Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обратил внимание на конфронтационную политику страны ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий. Стороны договорились продолжать прямые контакты.