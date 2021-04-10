Глава Евросовета заявил о разногласиях из-за поставок «Спутника V»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что среди стран Евросоюза есть разногласия по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С марта препарат проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). Еврокомиссия в апреле говорила, что пока не планирует начинать переговоры с Россией по поставкам «Спутника V».

Как рассказал господин Мишель в интервью немецкому изданию Handelsblatt, среди жителей ЕС все больше тех, кто хочет вакцинироваться, из-за чего «давление на политиков велико». «Правительства хотят сделать все возможное (для обеспечения граждан вакцинами.— “Ъ”). Что касается "Спутника V", среди государств—членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По мнению главы Евросовета, решением проблемы может быть расширение производства вакцины от COVID-19 в ЕС и ускорение ее поставок. «Если мы в течение следующих нескольких недель еще больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин»,— убежден Шарль Мишель.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил, что ЕС не нуждается в «Спутнике V». Однако Чехия, в частности, пожаловалась, что Евросоюз не может обеспечить страну вакцинами, что «косвенно вынуждает» ее начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V». Вакцину также одобрили для использования в Венгрии и Словакии. Переговоры о ее закупке ведут Австрия и Германия.

Об интересе к российской вакцине читайте в публикации “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».