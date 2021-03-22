Еврокомиссар заявил о ненадобности вакцины «Спутник V» для ЕС

У ЕС нет необходимости в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, текущий уровень производства вакцин на территории стран ЕС может позволить обеспечить массовый иммунитет от COVID-19 на территории Европы.

«У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V"»,— сказал господин Бретон в эфире телеканала TF1 (цитата по Reuters)». По словам еврокомиссара, каждый месяц в Европе производится до 150 млн доз вакцин от коронавируса. Он рассчитывает, что в апреле будет доставлено 100 млн доз, а к июлю показатель может быть увеличен до 300–350 млн доз. Ко Дню взятия Бастилии 14 июля «у нас будет возможность достичь иммунитета на всем континенте», сказал еврокомиссар.

Россияне, по мнению господина Бретона, «с трудом получают вакцины» (цитата по Bloomberg). Он сказал, что Европа при необходимости может предоставить России мощности одного или двух заводов, чтобы помочь с производством препарата.

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Два входящих в ЕС государства, Венгрия и Словакия, самостоятельно одобрили применение «Спутника V». О возможности прямой закупки российской вакцины заявляли канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги. Обе страны при этом отдают приоритет потенциальной закупке «Спутника V» по общеевропейскому механизму.

Об эффективности вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».