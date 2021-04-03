Премьер Чехии: ЕС «вынуждает» нас начать переговоры о покупке «Спутника V»

Евросоюз не может обеспечить Чехию вакцинами против COVID-19, что «косвенно вынуждает» власти республики начать переговоры с Россией о покупке препарата «Спутник V» до его регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Не удивительно, что канцлер Австрии Себастьян Курц говорит, что он купит миллион доз «Спутника V», а словаки уже купили 2 млн доз вакцины. Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором.— “Ъ”). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует»,— приводит слова господина Бабиша Seznam Zpravy.

На вопрос, может ли эта ситуация приблизить Чехию к реальным переговорам о закупке российской вакцины еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, премьер ответил: «Косвенно нас вынуждают к этому».

Напомним, «Спутник V» одобрили для использования в Венгрии и Словакии до регистрации в EMA. Премьер-министр Словакии Игор Матович подал в отставку после скандала из-за российской вакцины. Господин Матович распорядился закупить препарат без уведомления партнеров из правящей коалиции страны, что вызвало их недовольство.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" расколол Европу».