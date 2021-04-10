Австрия назвала возможной закупку «Спутника V»

Переговоры Австрии с Россией о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подошли к концу, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. Он уточнил, что теперь Австрия может закупить вакцину. Ранее он говорил, что хотел бы приобрести 1 млн доз «Спутника V» до лета.

Как считает канцлер, российская вакцина «стала бы дополнительным ускорителем» кампании по вакцинации в Австрии. «Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

В марте Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу «Спутника V». Две страны—члена ЕС, Венгрия и Словакия, уже одобрили применение вакцины, о возможности ее закупки также говорили Германия и Италия.

Об интересе к российской вакцине — в материале “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».