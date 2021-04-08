РФПИ начал переговоры с Германией о поставке «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями правительства ФРГ о предварительном соглашении о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил фонд. Деталей обсуждения РФПИ не привел.

Ранее о планах начать предварительные двусторонние переговоры о закупке российского препарата от COVID-19 заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. До этого закупку вакцины «Спутник V» не исключила канцлер страны Ангела Меркель.

Пока использование российской вакцины в ЕС не разрешено. Заявку на получение разрешения на экстренное применение РФПИ подал в европейский регулятор 22 декабря 2020 года. В начале марта 2021 года европейский регулятор начал экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Эта процедура может занять около месяца.

О выходе вакцины на международный рынок — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" приоткрывает Европу».