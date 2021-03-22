«Спутник V» проверяют на штаммы и геополитику

Пока Европа дискутирует, нуждается ли она в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», в римской инфекционной клинике «Спалланцани» начинаются испытания эффективности препарата против новых штаммов COVID-19. Как заявил “Ъ” директор клиники Франческо Вайя, его интересует не то, где была разработана и произведена вакцина, а ее эффективность и безопасность. Похоже, его мнение разделяют не только ученые-вирусологи, но и многие политики страны. Во всяком случае, премьер-министр Италии Марио Драги отмечает: если европейская координация в этой области не работает, нужно действовать самостоятельно.

Столичная область Лацио считается в Италии передовой — как в деле борьбы с пандемией, так и с точки зрения кампании по вакцинации, которая в других регионах, включая считавшуюся когда-то медицинским эталоном Ломбардию, буксует. Во многом это объясняется лечебной, профилактической, разъяснительной и исследовательской деятельностью клиники при Институте инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани (Рим), превратившейся за прошедший год в крупный центр по борьбе с пандемией.

О сотрудничестве римской клиники с российским НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи профессор Вайя рассказывал “Ъ” еще несколько месяцев назад. А в начале марта клиника опубликовала девятистраничное научно-техническое заключение, свидетельствующее о том, что «Cпутник V» действует с эффективностью, превышающей 90%. Напомним, именно этот отзыв (наряду с публикацией в журнале Lancet) оказал на власти республики Сан-Марино ключевое влияние при принятии решения о подписании с Российским фондом прямых инвестиций контракта на поставку вакцины.

В отличие от Сан-Марино, которое не входит в ЕС, Италия без согласия со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обойтись не может, а для его получения потребуется не меньше месяца.

Во всяком случае, представитель европейского регулятора Марко Кавальери подтвердил, что в середине апреля EMA направит своих инспекторов на российские производства.

При этом министр здравоохранения области Лацио Алессио Д’Амато уверен: в момент, когда EMA одобрит российскую вакцину, Италия должна быть готова. «Я обратил внимание министра регионального развития Мариастеллы Джельмини и министра здравоохранения Роберто Сперанцы на целесообразность того, чтобы оценить возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Италии, а также определиться с ее закупками, не дожидаясь заключения европейского регулятора»,— заявил господин Д’Амато в ходе встречи итальянских ученых с исследователями центра Гамалеи, состоявшейся 5 марта в «Спалланцани».

В самой римской клинике пошли еще дальше.

На этой неделе там начинаются испытания на эффективность российской вакцины против новых штаммов коронавируса.

Не секрет, что именно проверка действенности уже имеющихся препаратов против модификаций COVID-19, а также разработка новых, более универсальных прививок — это на текущий момент одни из основных вызовов, касающихся пандемии.

Как объяснил “Ъ” профессор Вайя, «Спалланцани» на базе предоставленного ему центром Гамалеи материала начинает проверять, «способен ли «Спутник V» противостоять новым штаммам вируса, которые так заботят итальянских и в целом европейских граждан». Кроме того, как объяснил профессор, в клинике будут произведены эксперименты по применению вакцин двойного действия, то есть комбинированию уже имеющихся в распоряжении «Спалланцани» препаратов с вакциной центра Гамалеи. В клинике предполагают, что такая комбинация может усилить защитные свойства прививки.

О более долгосрочных прогнозах и планах ученые предпочитают не распространяться. Но отметим, что в «Спалланцани» сейчас проходят испытания первой итальянской вакцины, разработанной биотехнологической компанией Reithera. Причем, как рассказала “Ъ” глава Reithera Антонелла Фолгори, итальянская вакцина разработана при помощи технологии, схожей с той, на которой основан и «Спутник V». Разговор об этом шел в январе, когда только начинались испытания. Сейчас они проходят второй этап.

И на этом фоне Reithera, имеющая, по словам госпожи Фолгори, собственные производственные мощности, позволяющие производить 10 млн доз в месяц, проявила заинтересованность в производстве российского «Спутника V».

Reithera — не единственная итальянская компания, высказавшая интерес к сотрудничеству в этой области с Россией. Недавно стало известно о соглашении по производству российской вакцины, которое было заключено Российским фондом прямых инвестиций и итало-швейцарской компанией Adienne Pharma Вiotech.

Италия, имеющая достаточно мощную базу по производству продуктов фармакологии, тоже заинтересована в производстве вакцин у себя дома. Не так давно совещание на эту тему прошло в итальянском Министерстве экономического сотрудничества. Предполагается, что государство будет частично финансировать такие производства. Однако речь идет об изготовлении лишь тех вакцин, которые одобрены EMA. Говоря об Adienne Pharma Вiotech, которая пока является единственной компанией, заключившей договор на производство российской вакцины, Министерство здравоохранения Италии разъяснило, что речь идет лишь о частной инициативе, и без одобрения EMA произведенная вакцина не сможет быть продана на территории Италии.

То, что в формулу отношения к российской вакцине наряду с ее научной оценкой заложена и геополитика, не скрывают ни эксперты, ни политики Италии.

Признают это и в правительстве. Тем более многообещающе прозвучали слова Марио Драги, сказанные им в минувшую пятницу в ходе его первой пресс-конференции в качестве премьер-министра. Имидж убежденного сторонника евроинтеграции не помешал господину Драги, отвечая на вопрос о целесообразности использования российской вакцины, сказать: «Когда речь идет о здоровье... Если европейская координация не работает, нужно действовать самостоятельно».

Елена Пушкарская, Рим