Чем известен Вячеслав Битаров

9 апреля ушел в отставку глава Республики Северная Осетия—Алания Вячеслав Битаров. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Битаров Вячеслав Зелимханович родился 21 февраля 1961 года в поселке Верхний Садон в Северной Осетии. Окончил Горский сельскохозяйственный институт во Владикавказе (1984).

Начал трудовую деятельность в 1978 году слесарем на Садонском свинцово-цинковом комбинате. С 1984 по 1986 год проходил срочную службу в армии. В 1986 году поступил на работу инженером-механиком в совхоз «Цветы Осетии». В 1991 году возглавил крестьянское хозяйство ФАТ, которое в 2002 году было преобразовано в ООО «Агрофирма ФАТ». С 2007 года — генеральный директор предприятия «Группа компаний "Пивоваренный дом «Бавария»"».

В 2003–2007 годах — депутат гордумы Владикавказа. В 2007 и 2012 годах избирался в парламент Северной Осетии. В 2010–2012 годах возглавлял комитет по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам. В 2012 году был назначен зампредом парламента республики, при этом в ноябре того же года вернулся к руководству ГК «Пивоваренный дом "Бавария"». 10 июня 2015 года был назначен на должность врио первого вице-премьера Северной Осетии, с 24 сентября того же года — премьер-министр республики.

29 февраля 2016 года назначен врио главы республики. 18 сентября того же года парламент Северной Осетии избрал господина Битарова главой республики.

Член высшего совета партии «Единая Россия».