09 апреля, пятница
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Чем известен Вячеслав Битаров

от

9 апреля ушел в отставку глава Республики Северная Осетия—Алания Вячеслав Битаров. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.


Битаров Вячеслав Зелимханович родился 21 февраля 1961 года в поселке Верхний Садон в Северной Осетии. Окончил Горский сельскохозяйственный институт во Владикавказе (1984).

Начал трудовую деятельность в 1978 году слесарем на Садонском свинцово-цинковом комбинате. С 1984 по 1986 год проходил срочную службу в армии. В 1986 году поступил на работу инженером-механиком в совхоз «Цветы Осетии». В 1991 году возглавил крестьянское хозяйство ФАТ, которое в 2002 году было преобразовано в ООО «Агрофирма ФАТ». С 2007 года — генеральный директор предприятия «Группа компаний "Пивоваренный дом «Бавария»"».

В 2003–2007 годах — депутат гордумы Владикавказа. В 2007 и 2012 годах избирался в парламент Северной Осетии. В 2010–2012 годах возглавлял комитет по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам. В 2012 году был назначен зампредом парламента республики, при этом в ноябре того же года вернулся к руководству ГК «Пивоваренный дом "Бавария"». 10 июня 2015 года был назначен на должность врио первого вице-премьера Северной Осетии, с 24 сентября того же года — премьер-министр республики.

29 февраля 2016 года назначен врио главы республики. 18 сентября того же года парламент Северной Осетии избрал господина Битарова главой республики.

Член высшего совета партии «Единая Россия».

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя