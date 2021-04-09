Итоги правления Вячеслава Битарова

9 апреля глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ушел в отставку. Как регион изменился за время его правления — в материале “Ъ”.

Вячеслав Битаров руководил Республикой Северная Осетия—Алания с 19 февраля 2016 года (до 18 сентября 2016 года — в статусе исполняющего обязанности главы региона) и до настоящего момента проработал пять лет один месяц и двадцать один день.

За время его правления население республики сократилось на 1,6% — с 704 тыс. человек на 1 января 2016 года до 693,1 тыс. на начало 2021-го (оба раза 65-е место среди субъектов РФ). Рождаемость сократилась на 19,9% — с 14,6 на 1 тыс. населения в 2015 году (19-е место) до 11,7 в 2020 году (14-е место). Смертность за тот же период выросла на 12,2% — с 10,7 на 1 тыс. населения (14-е место) до 12 (16-е место).

Уровень безработицы в регионе вырос на 7,5 п. п.— с 7,9% в 2015 году (17-е место) до 15,4% в 2020-м (5-е). Среднемесячная зарплата выросла на 43,2% — с 21,3 тыс. руб. в 2015 году (80-е место) до 30,5 тыс. руб. в 2020-м (78-е). Средние пенсии за тот же период увеличились на 27,8% — с 10,8 тыс. руб. (75-е место) до 13,8 тыс. руб. (77-е).

Валовой региональный продукт вырос на 37,4% — с 126,1 млрд руб. в 2015 году до 173,2 млрд руб. в 2019-м (оценка). Бюджет остался дефицитным: в 2015 году он был исполнен с дефицитом 588,5 млн руб. (доходы — 21,4 млрд руб., расходы — 21,99 млрд руб.). В 2021 году запланирован дефицит в размере 623,3 млн руб. (доходы — 37,7 млрд руб., расходы — 38,3 млрд руб.). Индекс промышленного производства в 2015 году составлял 91,7%, в 2020-м — 124,7%.

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения увеличилось на 16,6% — с 999 в 2015 году (в целом по России — 1473) до 1165 в 2020-м (по России — 1399).