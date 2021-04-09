Чем известен Сергей Меняйло

9 апреля полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло был назначен врио главы Республики Северная Осетия—Алания. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Меняйло Сергей Иванович родился 22 августа 1960 года в городе Алагире (Северная Осетия). Окончил Каспийское высшее военно-морское училище (1983), Военно-морскую академию (1995), Академию Генштаба (2004).

C 1983 года служил на Северном флоте: был командиром штурманской боевой части на базовом тральщике Кольской флотилии, командиром базового тральщика БТ-22, командиром морского тральщика «Контр-адмирал Власов». В 1990 году избирался депутатом Мурманского областного совета. С 1995 года служил в Каспийской флотилии начальником штаба—заместителем командира соединения, затем — командиром соединения кораблей охраны водного района. С 2004 года — начальник штаба, затем командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В августе 2008 года, во время конфликта с Грузией, руководил отрядом кораблей, перебросивших десант в Абхазию и отбивших атаку катеров противника. В 2009–2011 годах — заместитель командующего Черноморским флотом (проходил службу в Севастополе). 22 декабря 2011 года уволен с военной службы в звании вице-адмирала. В 2010 году был одним из кандидатов на пост главы Северной Осетии, предложенных «Единой Россией» президенту.

В апреле 2014 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя (после присоединения Крыма к России), в октябре того же года — губернатором. На этом посту часто конфликтовал со спикером заксобрания Севастополя Алексеем Чалым. В июне 2014 года был включен в санкционный список США. 28 июля 2016 года ушел в отставку с поста губернатора по собственному желанию. В тот же день был назначен полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. 26 июня 2018 года был переназначен на этот пост. 15 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против господина Меняйло из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального.

Член Совета безопасности России.

Действительный государственный советник 1-го класса. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе), орденом «За военные заслуги», орденом Александра Невского, медалью «За боевые заслуги», именным оружием.