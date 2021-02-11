«Да, я кинул камень»

В четверг в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу второго уголовного дела о массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. Тогда в столице Северной Осетии прошел несогласованный митинг против ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Акция закончилась столкновениями с полицией. По версии следствия, пятеро подсудимых бросали камни в представителей правопорядка. Двое признали обвинение в общем, но отрицали участие в подготовке беспорядков.

20 апреля 2020 года в центре Владикавказа прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, введенных местными властями с целью не допустить массового распространения COVID-19. Люди жаловались на потерю работы и недостоверное информирование о ситуации c коронавирусом. Акция закончилась разгоном участников, в процессе которого пострадали и сотрудники МВД.

Первую группу обвиняемых начали судить на прошлой неделе, а в четверг началось рассмотрение второго уголовного дела. В начале заседания обвиняемые рассказали судье Ольге Бороховой о себе. Как выяснилось, проживавший в Северной Осетии 43-летний Артур Джавадян (самый старший из подсудимых) является гражданином Армении. Было заметно, что он плохо владеет русским языком, поэтому ему помогал переводчик. Георгий Хугаев, Ацамаз Теблоев, Хетаг Самов и Арсен Брихов имеют российское гражданство, ранее несудимые, самому младшему из них 26 лет. Все они с апреля—мая прошлого года находились в СИЗО.

Прокурор Ирина Напалкова зачитала обвинительное заключение. По версии обвинения, подсудимые являются участниками массового выступления граждан, которое состоялось 20 апреля 2020 года на центральной площади Владикавказа. Люди требовали отставки правительства Северной Осетии и освобождения из-под стражи известного оппозиционного блогера оперного певца Вадима Чельдиева. Его арестовали за три дня до этого как одного из организаторов протестной акции.

По словам прокурора, представители правоохранительных органов неоднократно предупреждали собравшихся о несогласованности митинга и призывали разойтись. Однако большинство осталось на площади. Спустя некоторое время часть из демонстрантов вступила в столкновения с полицейскими и бойцами Росгвардии. В какой-то момент представителей власти стали забрасывать камнями, в результате чего пострадали 17 силовиков.

По версии обвинения, Георгий Хугаев, Ацамаз Теблоев, Хетаг Самов, Арсен Брихов и Артур Джавадян участвовали в противостоянии с сотрудниками органов правопорядка. Так, подсудимый Брихов якобы «с силой, прицельно» бросил в сторону полицейских «предметы, похожие на камни», не менее двух раз, остальные сделали то же самое по два-три раза. В связи с этим им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Артуру Джавадяну также инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), поскольку, как посчитало следствие, именно от его броска получил телесные повреждения старший сержант полиции Баскаев.

Зачитывая обвинительное заключение, прокурор неоднократно подчеркивала, что все участники массовых беспорядков заранее сговорились с Вадимом Чельдиевым, Рамисом Черкиновым и Арсеном Бесоловым, которые считаются организаторами незаконной акции.

Судья спросила, согласны ли подсудимые с обвинением. «Я признаю только то, что я туда пришел по своей воле, меня никто не призывал. Да, я кинул камень»,— сказал Арсен Брихов. Его адвокат Гайк Палатурьян пояснил суду, что подсудимый признает участие в тех событиях, но отрицает, что встречался с теми, кого считают организаторами незаконной акции, и получал от них какие-либо указания.

Георгий Хугаев также признал, что был на площади и «кинул камень». «Он оказался там случайно, чисто из любопытства. А когда начались массовые беспорядки, которые он не знает, кем были спровоцированы, он поддался настроению толпы»,— заявил суду адвокат Казбек Хугаев. Он также отметил, что его подзащитный никогда не встречался с организаторами беспорядков. Артур Джавадян, Хетаг Самов и Арсен Брихов по совету адвокатов заявили, что определятся с признанием вины после окончания судебного следствия.

Далее прокурор зачитала показания шестерых сотрудников правоохранительных органов, которые получили телесные повреждения и признаны потерпевшими. Они описывают события примерно одинаково: находился на площади перед Домом правительства в целях охраны правопорядка, в какой-то момент со стороны митингующих полетели камни и фрагменты тротуарной плитки, один из которых попал в руку или ногу.

Кто кидал нанесший травму снаряд, определить было невозможно, поскольку «они летели со всех сторон».

На этом судья завершила заседание, следующее состоится 25 февраля.

Напомним, инициатором массовых беспорядков правоохранительные органы считают проживавшего в Санкт-Петербурге уроженца Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева. По данным следствия, за несколько недель до этих событий он разместил в своем Telegram-канале видеоролик с призывом к своим землякам выйти на митинг против ограничений из-за коронавируса. Сейчас Вадим Чельдиев находится в СИЗО в Новочеркасске (Ростовская область). Его обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ: публичные призывы к экстремистской деятельности; распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни граждан; хулиганство; организация преступления; применение насилия в отношении сотрудника полиции. Вадим Чельдиев свою вину ни в одном из этих преступлений не признает. Следствие по его делу еще не завершено.

Судебные процессы обвиняемых в массовых беспорядках были перенесены из Владикавказа в Ростов-на-Дону по ходатайству Генеральной прокуратуры. Ходатайство было мотивировано тем, что участники несанкционированного митинга способны оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов. Защита обвиняемых выступала против рассмотрения дела в Ростове-на-Дону.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону