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Брат главы Северной Осетии покончил с собой

В Северной Осетии найден мертвым родной брат главы республики Вячеслава Битарова Казбек Битаров. По предварительным данным полиции, он покончил с собой в частном домовладении в высокогорном селении Верхний Згид. На тот момент Казбек Битаров находился один, его тело обнаружил сторож дома, который прибежал на звук выстрела ружья.

Пока неизвестны подробности случившегося — доступ в селение затрудняют погодные условия, поэтому сотрудники полиции и Следственного комитета России (СКР) смогли добраться туда лишь к вечеру.

Отметим, что в середине декабря прошлого года Казбек Битаров стал участником ДТП на территории соседней Кабардино-Балкарии. В результате столкновения джипа господина Битарова и ВАЗ-2107 погибли все пассажиры «семерки» — молодые супруги и два их ребенка.

Следственные действия по факту ДТП продолжаются до сих пор, однако семьи Битаровых и пострадавшей стороны неофициально примирились уже через несколько дней после трагедии.

По факту гибели Казбека Битарова следственное управление СКР по Северной Осетии проводит доследственную проверку.

Заур Фарниев, Владикавказ


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